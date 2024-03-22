李多慧親寫信告別樂天桃猿！透露自己當啦啦隊6年 最想做這件事
李多慧今（22）日正式宣布佈加盟味全龍啦啦隊，她也在IG上寫下與樂天桃猿的告別信，並且提到自己的啦啦隊生涯已經邁入第6年，同時透露自已最大的目標，就是擔任啦啦隊長這個角色。
記者張一笙／綜合報導
李多慧在文中寫下：「謝謝幫助我在臺灣成長的樂天桃猿、粉絲們，還有親愛的樂天女孩們 ，真的非常感謝！我不會忘記去年一整年大家對我的喜愛，我都放在心裡的。以後也請為我的新挑戰給予應援，替我加油吧！」
同時，李多慧也向新球隊的球迷介紹自己的新身分：「大家好！我是啦啦隊長李多慧！大家被驚嚇了吧？我會以小龍女隊長的身分，帶著大家前進！」李多慧透露，自己會轉隊的原因，是這6年來一直有個想實現的目標，就是擔任啦啦隊「隊長」。李多慧表示，她在這裡可以嘗試設計啦啦隊服、安排全新的公演，她十分興奮能夠有機會做到平常不能做的事情，並竭盡所能用努力及熱情來證明味全龍的選擇是對的。
李多慧也在最後提到，要做出轉隊的決定，她花了很長的時間思考，同時也看到一些讓她難過的不實報導。但李多慧表示自己從來沒有想要離開讓她到達現在如此成就的台灣，更強調自己會一直和大家在一起！李多慧說：「謝謝幫助我實現我每一個小小夢想的大家，我真的很感謝大家， 請多多為我加油吧！」
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