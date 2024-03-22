電價拍板！民生用電確定漲3%　每個月少吃2顆超商茶葉蛋

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為反映成本及節約用電，民生用電部分，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331~700度、小商店701~1,500度電價調幅5%，住宅701~1,000度、小商店1,501~3,000度調漲7%，住宅用電1,001度以上、小商店3,001度以上調漲10%。雖然高級距調幅為10%，但只有超出的那1度才會用調幅10%的費率計算，若節約用電則可不受高級距電價調整的影響。
經濟部評估，此次電價調整對民生用戶的影響，每月用電700度以下者(占93%，1,250萬戶)，調漲3~5%後每月增額不到20元，約為2顆超商茶葉蛋；對小商店而言，每月用電1,500度以下者(占84%，76萬戶)，調漲3~5%後1天電費增加不到5元，以牛肉麵店為例，低於1顆滷蛋的價格15元。
若再以小吃或咖啡餐飲業為例，經濟部表示，每月用電量3,000至5,000度，調價後平均1天電費增加約35至70元，因此，本次電價調整對物價影響有限。
台電總經理王耀庭也舉例，像是一般手搖飲店每個月約3000度，電價調漲後會增加600元，髮廊用電2000度，約增加400元，家庭式美容業增加136元幅度，便當店1600度，大概增加300元，早餐店豆漿店和麵包店，都大概200元左右，對於民生增加福度不大，而小籠包店會使用比較多電，增加幅度大概是多1300多元。
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