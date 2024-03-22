美墨德州邊境場面混亂！數百移民衝破鐵絲網　與警衛隊員爆衝突

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德州警衛隊員手握步槍，組成防禦陣勢擋上柵欄的缺口，氣氛一度緊張。有些移民開始高舉雙手示意投降，並大喊「我們有婦女和孩童，我們很餓」、「救命，他們都是孩子」。
最終在混亂中，有些人遭到拒捕，而據統計21日仍有743人入境美國。近幾日，數千名移民湧入邊境，每天都有2000多人被拘留。根據拜登政府現行法規，這些移民要麼被假釋，要麼就是尋求庇護，這也成為德州與聯邦政府，以及共和黨與拜登政府間的主要爭執。
德州州長阿博特（Greg Abbott）辦公室發言人表示，試圖闖越邊境的人數激增，是拜登政府持續造成混亂的直接結果，德州軍事部門和公共安全部已迅速控制局勢，並正努力修復損失。
德州欲實施的SB4移民法之所以引發爭議，是因為傳統上移民問題屬於聯邦政府的權限，而SB4移民法賦予德州官員拘捕與驅逐無證移民的權利，形成與聯邦政府之間的矛盾，墨西哥當局也已經表態，不會接收由德州驅除的無證移民。
根據《美聯社》報導，有德州官員透露，SB4移民法最大的問題是實務上難以執行，墨西哥已表明不會接受由州政府驅逐的無證移民，而若要將所有無證移民都關進監獄，目前德州的監獄容量遠遠無法負荷，何況警察也很難辨別那些已經入境的民眾，哪些有證哪些無證。不過該官員也強調，並非反對這個想法，無證移民造成的治安問題確實需要受到重視與解決。