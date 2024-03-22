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短影音趨勢解析！逾4成民眾更愛看底下留言　最愛搞笑梗、地獄梗

▲文化大學廣告系畢展今（22）日發布「AI x 短影音=∞？」民調結果，逾4成民眾比起短影音內容，更愛看留言。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.22）
▲文化大學廣告系畢展今（22）日發布「AI x 短影音=∞？」民調結果，逾4成民眾比起短影音內容，更愛看留言。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.22）

記者李琦瑋／台北報導

短影音成趨勢不稀奇！文化大學廣告系畢展「綻爭@機器人間Bloom @ AI boom」今（22）日開展，發布「AI x 短影音=∞？」民調結果，發現有8成民眾愛看短影音，最多人看IG短影音，佔4成1，有趣的是，逾4成的人比起影片內容，更喜歡讀下方留言，最愛搞笑梗、地獄梗留言。

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文化大學廣告系主任鈕則勳指出，此次共有1050人參與調查，以15至24歲為大宗，佔77%，其次是25歲到34歲佔8%，再來是45到54歲佔7%；職業大多為學生、就讀系所以傳播學為多佔36%。

在碎片化行銷的時代，短影音承載大量資訊，文大廣告系調查指出，約80%受訪者喜歡看短影音，大眾最常用IG看短影音佔41%、其次是YouTube佔20%、TikTok佔20%、小紅書佔10%，其餘FB、LINE都不到10%，若以年齡來看，44歲以下青壯年更傾向使用IG，44歲以上中壯年主要使用YouTube看短影音。

調查指出，民眾最喜歡看搞笑／模仿類型的短影音，佔36%，在來是介紹美食類型有16%、音樂翻唱類型佔9%；59%民眾稱很常收到親友分享的短影音、76%發現有趣短影音會分享給別人。

短影音已成為大眾另類導師，50%的人經常透過短影音學習新知識，如烹飪、穿搭、化妝等，其中24歲以下的人，認同度接近70%；50%民眾看短影音而開始嘗試新的活動或嗜好，如剪片、跳舞、玩滑板；30%會製作短影音，且有20%喜歡製作短影音。

另外，調查顯示，比起觀看短影音內容，有45%的人更喜歡看下方留言，其中以搞笑梗留言最受歡迎，佔69%，再來是地獄梗留言佔39%、有28%的人喜歡支持型留言、21%的人喜歡心靈雞湯留言。

聯合報都會地方中心主任林政忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，許多人從Google、FB、X、IG、YouTube、TikTok短影音來認知外在世界，AI和短影音如海嘯般衝擊當今媒體，社群媒體改變大眾接收資訊方式，更壓縮傳統媒體的活力和影響力，像最近白沙屯媽祖進香，官方也是透過直播、短影片，紀錄各地信眾的感人故事，畫面比文字更能打動人心，不只在網路上瘋狂轉載，也吸引媒體競相報導。

林政忠笑稱，短影音趨勢對傳統新聞媒體的影響，可說是無遠「佛」屆。

另外，他也提到，美國新聞媒體去年裁員約3千人，遠超過前年的1千8百多人，新聞媒體產業變成「慘業」，所謂「AI紅了，傳統媒體的臉就綠了」，聯合報早在10年前就看到短影音趨勢，要求地方記者除了撰寫即時新聞外，也用手機錄製1至2分鐘新聞短影音，增加讀者黏著度，先前大直民宅傾斜，也現場直播塌陷過程，流量非常好。

他說，短影音不僅為娛樂消費帶來新的可能性，甚至成為許多人的另類導師，但他提醒，AI、短影音的資訊大多經過加工、二創，片面而零碎的訊息，反而模糊真實資訊，成為後現代社會的隱憂，使用上不可不慎。

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