《周處除三害》台灣探監禁帶百香果！陸網全愣了 真相曝光超危險
台灣犯罪電影《周處除三害》近期在中國票房開出亮眼成績，中國網友對劇情細節也討論熱烈。就有人指出，劇中一句台詞「現在監獄規定真麻煩，湯、冷凍食品、椰子等都不能送，但百香果不行真的很奇怪，百香果怎麼殺人呢？」讓她也感到十分好奇，對此一名律師出面解答，其實百香果不僅可以當作武器，還可能被拿來藏匿毒品。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在小紅書發文，她表示近期看了電影《周處除三害》，發現在裡頭的劇情中，出現探監「禁帶百香果」的情節，讓她感到非常困惑，「我知道拉鏈可以變成繩索，筆可以變成匕首，凍帶魚可以當冷兵器，百香果能幹嘛？釀成果酒孝敬黑道老大？」
事實上，根據法務部矯正署台中監獄官網指出，若親屬要送入飲食給收容人，水果類必須先切開處理，例如蘋果、梨子等果類，荔枝及龍眼需撥開去子、去殼，以便獄方人員檢查，而像椰子、百香果等有殼類水果則一律拒收。
中國一名徐律師曾針對《周處除三害》的這幕劇情解釋，中國與台灣監獄有所區別，一律不准帶飲食給收容人，「因為食物能藏匿的貓膩更多」。至於為何百香果被台灣監獄禁止？許多人都以為百香果就是內含豐富水分、軟皮的水果，但那其實是成熟的百香果，未成熟的百香果外皮比核桃還硬、比蘋果還大，若綁在木棍或繩子上吊起，完全可以把一個人砸暈。
此外，百香果成熟之後，內部好掏空藏毒，外皮一旦保存時間長，果香就能掩蓋異味，除非緝毒犬在場，否則只能聞到百香果的香氣，很難抓到藏毒。而百香果遇熱發酵也會爆炸，有造成人體受傷的風險。