吸金逾千億！ETF籌碼大亂鬥　這些ETF頻頻被吃豆腐

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「00919成分股和即將發行的兩檔新高股息ETF，這3檔的主要持股重複率非常高，我們先買起來，等新ETF掛牌後要建倉，再用高價賣給他們，就能吃到他們豆腐。」一位投資人透露心中的盤算，也解釋了為什麼00919近期特別受青睞的真正原因。
而這位投資人鎖定要吃豆腐的新ETF，指的就是募集達531億元的統一台灣高息動能ETF（00939），以及被寄予厚望的元大台灣價值高股息ETF（00940）。
據了解，統一的00939雖已創下IPO（初次公開發行）申購紀錄，但資產管理業龍頭的元大投信，絕無可能讓其他人專美於前太久，內部已經祭出甲級動員令，絕對要超過00939，甚至自家的00713，也定下了規模不少於800億元的募集目標，要立刻再次刷新台股ETF的IPO紀錄。
由於這兩檔ETF預計募集規模加起來絕對超過千億元，成立後，就要根據指數編製成分股進場，不論到時候股價是貴或便宜，都要硬著頭皮買下去。也因此，主動資金不是紛紛重押被多檔ETF持有的個股，就是乾脆換手成分股重複率高的ETF。
共識》成分股重複就用力買
「重複持股，就強力買進！」的效應迅速擴散，股價就在這股「全民吃豆腐」的浪潮下，被迅速墊高。《財訊》雙週刊指出，結果就是重複率最高的聯發科，1個月內漲了28%；長榮月內漲幅近22%；群光月內漲幅38.5%。
「以前是ETF跟著指數跑，現在是指數被ETF愈推愈高。」台灣ETF創始元老之一、華南永昌投信董事長黃昭棠觀察，「只是現在還是熱頭上，就算回檔，投資人就進去抄底，加上ETF定期定額單位數也還在增加，可能要出現超過15%的跌幅，才可能出現斷頭賣壓，形成較嚴重的多殺多。」
但於此同時，外資籌碼力道與方向卻是反其道而行。根據證交所統計，今年截至3月8日為止，外資累計買超上市股票2113億元；但光是買超台積電就2216億元、買超聯發科286億元。換成白話文，就是若扣除這兩檔，外資其實正在大賣台股。
外資》狂拉台積電、聯發科
由於台積電占台股指數權重3成，外資急拉，又只拉台積電、聯發科，指數當然扶搖直上；反觀其他個股和櫃買中小個股，若又沒獲選入ETF成分股，全部都殺聲震天。從數據看來，外資大賣科技和傳產，台達電、聯電、光寶科被外資倒貨最多。
但市場如春天後母心，說變就變。三八婦女節周五當天大盤原本受前晚美股台積電ADR大漲激勵，開盤就強彈371點，最高衝至20065.5點；但賣壓隨即出籠，指數上下震盪427點，終場以上漲91.8點，收在19785.32點，當日上市成交額達到5895億元。場內更是上演土洋大戰、ETF換手、散戶與主力大亂鬥。
在ETF方面，外資與散戶聯手大買00878、00929，受益人數激增。個股方面，外資除了持續青睞台積電，也攜手投信反手大買聯電和長榮，大賣鴻海、華邦電、緯創等科技製造；其中，聯發科走勢最戲劇化，原本同獲內外資青睞，當日外資和主力卻突然聯手大賣，盤中一度由紅翻黑，最終收在平盤。
黃昭棠觀察，隨AI題材持續發酵，加上ETF動能催發，讓台股就算回檔也是一底比一底高，此時需注意企業獲利和配息有沒有跟上，若沒有預期樂觀，行情就會開始震盪。待4月新ETF進場後，上市櫃公司陸續公告股利政策，5、6月就進入台股ETF的期中換股潮。他以去年第4季換股經驗為例研判，當時很多檔高股息成分股因AI族群漲高，被迫剔除或減持，因此像廣達、技嘉，股價都被壓抑，無法再往上衝，但等到今年第一季換股完成後，加上大環境推升，AI類股才重新出頭天。
警示》期中換股潮恐掀波動
因此接下來要觀察的，不只指數新增或刪除成分股，還有權重的調整。黃昭棠說：「如果你被一檔1000億元的ETF從原來的8%權重降到4%，也是牽動了40億元的籌碼，若你又是被多檔重複持有的，市場上的價格發現者一定會鎖定你做各種交易設定。」
《財訊》雙週刊分析，由於近2年所發行的高股息ETF都是由台灣指數公司所編製，主管機關也強力要求機構發行資訊透明，建議投資人可藉該公司網頁工具回溯比較指數報酬率。從上季數據來看，確實有部分指數在去年年底換股潮期間，因其成分股波動大，報酬的確會低於比較基準日，所幸近期大盤翻正，報酬才隨之上揚。
不少投資人以為高股息ETF看似可坐收高息，但連結的終究是股票，並非債券，過度鼓吹高息成長動能，更是偏離穩健收息的本意，可能會出現「配高息、卻賠老本」的風險。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。