吸毒後飆車撞死老翁　一二審皆判刑8年

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判決書說，高中畢業，有毒品等前科，案發前從事殯葬業的蘇男，於民國111年7月14日於租屋處吸食安非他命，16日上午駕駛由友人租來的BMW汽車，行駛於中市北屯區經貿七路，中市警局保安警察大隊警網察覺可疑跟隨，蘇男察覺後，不打方向燈左轉、未依號誌行駛、任意變換車道、跨越雙黃線、超速行駛逃逸，又以時速60至70公里的速度，闖紅燈闖過案發路口，撞死謝姓機車騎士。
台中地院認為，蘇男之前因販賣毒品、違反藥事法等案件，法院判處9年徒刑，又另因施用毒品、偽造文書、妨害自由等案，經法院判決10月確定，至110年4月全部執行完畢，卻又在1年多後再犯本案，應依累犯規定加重其刑，蘇男坦承犯行，但沒有與死者家屬和解，依妨害公眾往來安全致人於死罪判刑8年。
台中地檢署上訴質疑一審量刑太輕，檢方強調，蘇男犯罪情節惡性重大，又是累犯，僅判處8年過輕，應從重量刑，另外，蘇男未向死者家屬誠心致歉、亦未至死者靈堂上香，事發後超過1年仍未賠償分毫，犯後態度惡劣，針對蘇男「無照駕駛」行為，一審隻字未提，似有疏漏未斟酌之虞。二審認為，蘇男無照且吸食毒品後駕車，連續闖紅燈併有超速等行為，肇事致人於死的犯行，已依刑法第185條加重論處，至於他危險駕駛，妨害公眾往來安全的行為，與過失致人於死罪，是結合為一罪，也已經加重其刑，一審判決並未逾越法律範圍，也沒有明顯違背正義不當，駁回雙方上訴，可上訴三審。
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