鄭家純公布電話遭判3月定讞！纏訟3年定讞 陳沂狠嘲「前科太太」
藝人「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）和宿敵陳沂2021年5月吵架，互相公布對方電話號碼，侵犯個人隱私，事後遭到大批網友們騷擾，決定提告後結果大不同，鄭家純因發聲鼓勵粉絲用該號碼消費享折扣，被認定沒有受到損害，因此不起訴陳沂，反倒是陳沂聲稱受到多人騷擾，最高法院認定她權益受損，今（22日）將鄭家純判刑3月，可易科罰金9萬元，全案定讞。陳沂狠酸前科是她送給雞排妹的一輩子禮物，嘲諷她是「前科太太」。
記者江芷稜／綜合報導
由於陳沂直播公布騷擾電話時，並未說明對象是誰，沒想到鄭家純深入加入職播，認為自己電話號碼被公開，反問陳沂是否可以公開電話，接著就大聲唸出電話號碼，引起陳沂尖叫切斷直播，陳沂事後被鄭家純粉絲騷擾，收到數百通簡訊、語音，身心俱疲下向鄭家純提告，雙方自此爭吵不休，官司不斷。
儘管鄭家純認為行為與對方無異，否認自己有犯意，但法院認為她確實損害陳沂利益，一審判刑4個月、得易科罰金12萬元，她不服上訴，二審改判有期徒刑3月、得易科罰金9萬元，她再提上訴，遭到最高法院駁回，全案結果底定。陳沂得知勝訴後，在臉書公開向鄭家純示威，「恭喜雞排妹鄭家純，公布陳沂電話，侵害個資三審定讞！」表示前科是她送給對方一輩子的禮物，狠嘲「入境日本問有沒有刑事犯罪紀錄，也要記得勾有喔！嗨，前科太太，妳今天過得好嗎？」還配了一張鄭家純開心跳啦啦隊的照片，嘲諷指數破表。
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