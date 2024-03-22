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鄭家純公布電話遭判3月定讞！纏訟3年定讞　陳沂狠嘲「前科太太」

▲陳沂（左）與雞排妹鄭家純是宿敵，如今鄭家純被判刑3個月定讞，她竟嘲諷對方是「前科太太」。（圖 ／陳沂、鄭家純臉書）
▲陳沂（左）與雞排妹鄭家純是宿敵，如今鄭家純被判刑3個月定讞，她竟嘲諷對方是「前科太太」。（圖 ／陳沂、鄭家純臉書）

記者江芷稜／綜合報導

藝人「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）和宿敵陳沂2021年5月吵架，互相公布對方電話號碼，侵犯個人隱私，事後遭到大批網友們騷擾，決定提告後結果大不同，鄭家純因發聲鼓勵粉絲用該號碼消費享折扣，被認定沒有受到損害，因此不起訴陳沂，反倒是陳沂聲稱受到多人騷擾，最高法院認定她權益受損，今（22日）將鄭家純判刑3月，可易科罰金9萬元，全案定讞。陳沂狠酸前科是她送給雞排妹的一輩子禮物，嘲諷她是「前科太太」。

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▲陳沂雖說缺錢，仍願意捐二手衣做愛心。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳沂和雞排妹是宿敵。（圖／記者陳明中攝影）
由於陳沂直播公布騷擾電話時，並未說明對象是誰，沒想到鄭家純深入加入職播，認為自己電話號碼被公開，反問陳沂是否可以公開電話，接著就大聲唸出電話號碼，引起陳沂尖叫切斷直播，陳沂事後被鄭家純粉絲騷擾，收到數百通簡訊、語音，身心俱疲下向鄭家純提告，雙方自此爭吵不休，官司不斷。

▲雞排妹透露要在30歲生日前凍卵取卵，結果還自爆長了3顆良性腫瘤，目前已經動刀摘除，胸部留有約4公分長的傷疤。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲雞排妹被判刑。（圖／記者鄭孟晃攝影）
儘管鄭家純認為行為與對方無異，否認自己有犯意，但法院認為她確實損害陳沂利益，一審判刑4個月、得易科罰金12萬元，她不服上訴，二審改判有期徒刑3月、得易科罰金9萬元，她再提上訴，遭到最高法院駁回，全案結果底定。陳沂得知勝訴後，在臉書公開向鄭家純示威，「恭喜雞排妹鄭家純，公布陳沂電話，侵害個資三審定讞！」表示前科是她送給對方一輩子的禮物，狠嘲「入境日本問有沒有刑事犯罪紀錄，也要記得勾有喔！嗨，前科太太，妳今天過得好嗎？」還配了一張鄭家純開心跳啦啦隊的照片，嘲諷指數破表。

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