Sora橫空出世讓廣告人失業？鈕則勳：目前人腦的創意發想還是領先

我是廣告 請繼續往下閱讀
在ChatGPT的使用經驗中，僅25%不使用，代表其餘75%的受訪者都有使用過ChatGPT。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，該調查的受訪者有79%為學生，因此，最多人用ChatGPT做課堂報告，佔41%，在來是統整資料佔12%。
調查指出，45%受訪者更常使用Google，而非ChatGPT來解決問題；約30%認為Google正確性比ChatGPT高；56%用其他搜尋引擎辨別ChatGPT內容是否正確、32%用過往經驗判斷、28%利用事實查核平台，但也有17%不會特地辨別。
調查提到，有53%的人認為ChatGPT對自己的生活有幫助，即使對正確性有疑義，仍有57%的人會繼續使用ChatGPT作為輔助工具，另外，有30%的人擔心ChatGPT出現會減少其工作機會。
鈕則勳說，此次1050位受訪者中，有378位傳播學院的學生參與，從他們的觀點來看，認為ChatGPT在廣告方面，可以扮演多個角色，例如廣告文案創作、創意構思和廣告效果分析，可以多方面提供支援，幫助廣告人員更加有效地開展廣告工作，提高廣告效果和效率。
OpenAI繼2022年推出ChatGPT轟動全球後，在今年2月份又推出驚人技術成果，影片生成模型「Sora」橫空出世，只需輸入幾行文字，即可產生高度逼真的影片片段，包括一名獨自走在東京街頭的時尚女性，一隻在床上叫醒主人的貓，以及一群狂奔的長毛象等，令廣告業、動畫業、影片創作者擔憂被取代。
對此，鈕則勳表示，以目前AI技術來說，人腦的創意發想，絕對還是領先，目前Sora還是有限制點，只能生成出平鋪直敘的影片內容，但對於人的心境、多元創意發想內容，就會有限制跟力有未逮，因為人的創意是無限大的，能從多視角切入，但他非常鼓勵學生、甚至業界去嘗試和這些生成式AI工具合作，提升工作效率、激盪出更多元的創意。