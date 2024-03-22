樂活輕食新型態 線上線下同步引領飲食新潮流

養生概念抬頭，如何才能享受健康飲食已成為主流議題！營養飲食專家「輕靚美樂活輕食」，秉持著「一飲一食，飲食新型態」理念，將營養與美味完美融合，打造成一種時尚、美味且富有活力的飲食方式，並從線上擴展到線下，雙線齊發，在北部開創第一間實體門市，方便消費者輕輕鬆鬆「靚然就美」。
記者金武鳯/綜合報導
由蝦皮直播主小邱哥於2022年創立「7日輕靚美健康週」，具有健康管理師及健康保健諮詢師雙認證資格，採用歐美藝人很流行的液態蔬果飲食，將蔬果透過冷壓萃取液態高酵蔬果拿鐵，可以輕鬆飲用，滿足許多人一日蔬果所需。
輕靚美秉持著「一飲一食，飲食新型態」理念，深信飲食不僅關乎口腹之慾，更是影響著每個人的健康。為加深加大引領飲食新型態，今年在北部首發開立「輕靚美樂活輕食」旗艦店實體店面，提供合理搭配和健康烹飪的美食，且所有食材、熱量、營養及餐廳環境衛生等，均由小邱哥營養團隊專業把關，確保每一餐都符合品質標準，為顧客帶來優質的飲食體驗。
首家「輕靚美樂活輕食」位於新北市新店區，以獨特的輕食餐盒概念，顛覆了傳統輕食便當的印象，以提倡健康飲食的重要性。小邱哥希望透過專業的飲食教育，引導大眾走向飲食新時代，一同追求美好健康生活。歡慶開幕，凡購買輕食便當，隨機贈送高酵蔬果拿鐵與堅果隨手包等。