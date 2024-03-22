AI應用夯翻！民眾最期待疾病預測、詐騙監測　最擔心這5大問題

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在AI調查部分，有53%民眾自認很了解AI發展現狀，最多人透過網路了解AI，佔42%，其次是透過電視、學校，各佔15%及14%。
逾半數的人認為AI對社會影響正面，並支持AI技術發展；19%最期待應用在醫療保健（疾病預測）上；13%期待應用在金融（風險評估、詐騙監測）、環境監測與能源優化；12%盼應用在教育（智慧教室）、交通運作（自動駕駛）；11%盼應用在創意娛樂（數位藝術設計、智慧遊戲）。
時報資訊總經理何勁松表示，民眾對AI應用在醫療保健領域有高度期待，盼提升服務的效率和效果，同時減少醫療失誤與資源浪費，且民眾也希望AI技術帶來生活便利，包括智能家居系統和智能交通系統；在工作及學習方面提供自動化報告生成和數據分析工具；還有減輕家務負擔，提升生活品質。
調查顯示，61%的民眾會考慮在日常生活中使用AI功能的產品或服務，卻擔心AI發展帶來5大隱憂，其中有26%民眾最擔憂駭客攻擊、AI誤用等「安全風險問題」；接著有24%民眾擔憂隱私、AI自主決策等「倫理道德問題」。
19%擔心失業率提高、經濟不平等的「社會經濟問題」；17%擔憂法律漏洞、國際標準不同的「政策法律問題」；15%的人擔憂訊息錯誤、泡沫化等「社會影響問題」。
台藝大廣電系教授賴祥蔚提醒，近日FB、IG、Threads大當機，引發民眾對於AI安全性更深層次的關注，也凸顯即使是科技巨頭也無法完全免於技術問題，進一步暴露AI發展中的風險和挑戰。