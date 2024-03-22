表彰績優航港業者！台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單

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陳劭良說，港務公司持續精進港埠設施，並以數位x永續雙軸轉型，今年更加碼推出綠港獎勵方案，針對綠色船舶到港及業者推動裝卸機具電氣化釋出利多，期待作為港埠生態系的最佳後援，打造兼具國際競爭力與韌性的台灣港群，盼各行業都能在港區深耕有成，成果豐碩。
112年度金舫獎分為6類包括，貨櫃碼頭經營獎、散雜貨碼頭經營獎、裝卸承攬業獎、船務代理業獎、年度卓越獎及港埠永續獎，經以各業者於台灣港群之112年度營運實績，評選出得獎的績優航港業者。
獲得此一殊榮的績優航港業者如后，1.貨櫃碼頭經營獎，由承租貨櫃碼頭者之長榮海運公司、台北港貨櫃碼頭公司、高明貨櫃碼頭公司、萬海航運公司、中國貨櫃運輸公司、台灣東方海外公司。
2.散雜貨碼頭經營獎，由承租散雜貨碼頭業者之中國鋼鐵公司、台灣中油公司、台灣電力公司。
3.裝卸承攬業獎，由船舶貨物裝卸承攬業者之台灣碼頭服務公司、聯合碼頭裝卸承攬公司、聯興國際物流公司、亞太國際物流公司、東森國際公司、嘉北國際公司、台北港埠通商公司得獎。
4.船務代理業獎，由船務代理業者之長榮海運公司、國耀船務代理公司、萬海航運公司、安舫船務代理公司、台灣邊行運通公司、陽明海運公司、寶昇船務代理公司、大信船務代理公司、顗泰企業公司等得獎。
5.年度卓越獎，有八馬國際事業公司、錸乾物流公司、巨菱精密化學公司、台順貿易公司、中龍鋼鐵公司、韓新遠洋公司、名勝世界郵輪公司、歌詩達郵輪Costa Crociere S.p.A.公司。
6.港埠永續獎，有台灣水泥公司、亞洲水泥公司。
陳劭良指出，台灣港務公司持續精進港埠設施，並以「數位x永續」雙軸轉型，今(113)年更加碼推出綠港獎勵方案，針對綠色船舶到港及業者推動裝卸機具電氣化釋出利多，期待作為港埠生態系的最佳後援，打造兼具國際競爭力與韌性的台灣港群。