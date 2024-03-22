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表彰績優航港業者！台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單

▲台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單，以表彰過去1年表彰過去1年在國際商港營運有具體貢獻的績優航港業者。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單，以表彰過去1年表彰過去1年在國際商港營運有具體貢獻的績優航港業者。(圖／台灣港務公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單，以表彰航港業者過去1年在國際商港營運的具體貢獻，致台灣港群於去(112)年總營收，創歷史新高達新台幣281.8億元，盼各航運業界與港務公司繼續齊心協力，共創雙贏。

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▲台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單，以表彰過去1年在國際商港營運有具體貢獻的績優航港業者。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單，以表彰過去1年在國際商港營運有具體貢獻的績優航港業者。(圖／記者黃守作攝)
台灣港務公司總經理陳劭良表示，金舫獎的前身為各港務局於局慶大會表揚績優航港產業業者所設之獎項，101年航港體制改革後，各港務局整併為港務公司，並自102年起承襲優良傳統，持續於每年舉辦理金舫獎活動。

陳劭良說，港務公司持續精進港埠設施，並以數位x永續雙軸轉型，今年更加碼推出綠港獎勵方案，針對綠色船舶到港及業者推動裝卸機具電氣化釋出利多，期待作為港埠生態系的最佳後援，打造兼具國際競爭力與韌性的台灣港群，盼各行業都能在港區深耕有成，成果豐碩。

112年度金舫獎分為6類包括，貨櫃碼頭經營獎、散雜貨碼頭經營獎、裝卸承攬業獎、船務代理業獎、年度卓越獎及港埠永續獎，經以各業者於台灣港群之112年度營運實績，評選出得獎的績優航港業者。

▲台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單，以表彰過去1年在國際商港營運有具體貢獻的績優航港業者。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司公布112年度金舫獎得獎名單，以表彰過去1年在國際商港營運有具體貢獻的績優航港業者。(圖／台灣港務公司提供)
獲得此一殊榮的績優航港業者如后，1.貨櫃碼頭經營獎，由承租貨櫃碼頭者之長榮海運公司、台北港貨櫃碼頭公司、高明貨櫃碼頭公司、萬海航運公司、中國貨櫃運輸公司、台灣東方海外公司。

2.散雜貨碼頭經營獎，由承租散雜貨碼頭業者之中國鋼鐵公司、台灣中油公司、台灣電力公司。

3.裝卸承攬業獎，由船舶貨物裝卸承攬業者之台灣碼頭服務公司、聯合碼頭裝卸承攬公司、聯興國際物流公司、亞太國際物流公司、東森國際公司、嘉北國際公司、台北港埠通商公司得獎。

4.船務代理業獎，由船務代理業者之長榮海運公司、國耀船務代理公司、萬海航運公司、安舫船務代理公司、台灣邊行運通公司、陽明海運公司、寶昇船務代理公司、大信船務代理公司、顗泰企業公司等得獎。

5.年度卓越獎，有八馬國際事業公司、錸乾物流公司、巨菱精密化學公司、台順貿易公司、中龍鋼鐵公司、韓新遠洋公司、名勝世界郵輪公司、歌詩達郵輪Costa Crociere S.p.A.公司。

6.港埠永續獎，有台灣水泥公司、亞洲水泥公司。

陳劭良指出，台灣港務公司持續精進港埠設施，並以「數位x永續」雙軸轉型，今(113)年更加碼推出綠港獎勵方案，針對綠色船舶到港及業者推動裝卸機具電氣化釋出利多，期待作為港埠生態系的最佳後援，打造兼具國際競爭力與韌性的台灣港群。
 

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