獨家有照／汪小菲殺到大S豪宅談判！驚動警察到場　經紀人證實了

李多慧旋風席捲全台！帶動「大韓海時代」　離韓原因十分心酸

▲李多慧來台後，在全台各地刮起李多慧旋風，更是啟發不少韓籍啦啦隊員跨海來台，開啟「大韓海時代」。（圖／記者張一笙攝影）
▲李多慧來台後，在全台各地刮起李多慧旋風，更是啟發不少韓籍啦啦隊員跨海來台，開啟「大韓海時代」。（圖／記者張一笙攝影）

記者張一笙／綜合報導

李多慧昨（22）日風光宣布加盟味全龍，過去一年在樂天桃猿時，將「李多慧旋風」席捲整個台灣，所到之處幾乎可以說是萬人空巷，公開活動擠得水洩不通，甚至開啟了「大韓海時代」，吸引不少韓籍啦啦隊員遠渡重洋來台找工作。事實上，李多慧在韓國就有極高人氣，2021年起幾乎霸榜整個韓國啦啦隊投票排行榜，在韓國就極具高人氣的李多慧，會來台灣發展其實背後的原因令人感到心酸。

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▲李多慧在韓國就有超高人氣，來台以後更是將李多慧炫風席捲全台灣，但李多慧來台的背後原因，卻十分心酸。（翻攝自李多慧IG）
▲李多慧在韓國就有超高人氣，來台以後更是將李多慧旋風席捲全台灣，但李多慧來台的背後原因，卻十分心酸。（翻攝自李多慧IG）
李多慧在韓職起亞虎時期不但被自家應援團長發文攻擊，官方應援團經紀人也落井下石，李多慧2019年加入韓職起亞虎擔任啦啦隊員，並於2021年爆紅，過去在起亞虎時IG就擁有將近60萬人追蹤，李多慧也因此受到部分韓國綜藝關注，時常接到一些小型代言及活動。

然而也是因為這樣的高人氣，為她帶來不少爭議，起亞虎的應援團長徐韓國就在2022年底發文意有所指地表示：「站在賽場上的選手們才是主角，我們的角色就是鼓舞選手，球迷也是為此而來的，想當主角就去當藝人！反正妳看起來的確有那方面的能力。」

▲李多慧曾在韓國時，被自家球隊應援團長發文攻擊，將自己關在家長達3個月。（圖／翻攝自李多慧臉書）
▲李多慧曾在韓國時，被自家球隊應援團長發文攻擊，將自己關在家長達3個月。（圖／翻攝自李多慧臉書）

▲李多慧的高人氣帶給她上韓國綜藝節目的機會，也為她帶來一些代言，但同時也為她帶來不少外界批評。（圖／翻攝自李多慧臉書）
▲李多慧的高人氣帶給她上韓國綜藝節目的機會，也為她帶來一些代言，但同時也為她帶來不少外界批評。（圖／翻攝自李多慧臉書）
雖然徐韓國這段話並沒有指名道姓，但起亞虎官方後援會的經紀人表示，其實徐韓國就是在說李多慧，因為不論是什麼比賽，都會有一堆人搶著拍李多慧，並且占據走道嚴重影響想看球賽的球迷。經紀人此言一出，不少球迷也紛紛贊同表示：「對啊！都會有為了拍李多慧坐前排拿相機的人」、「妨礙到那些真心想為起亞虎加油的球迷」、「上傳班表以及在場上與粉絲的互動，都被人認為她把自己當名人」，由於針對李多慧的惡意謠言越來越多，她也在球季結束後，黯然離開起亞虎。

▲李多慧來台以後，所到之處都萬頭攢動，內外場都擠得水洩不通。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧來台以後，所到之處擠得水洩不通。（圖／翻攝自李多慧IG）
雖然李多慧在此之後有發聲明澄清，表示她從來沒有想在賽場上獲得關注，自己也比任何人都還要努力地應援和練習，並且表示徐韓國發文所指的人不是她，李多慧也在聲明中表示：「我不是藝人，也不是網紅，而是啦啦隊隊員！」然而，她還是黯然地離開起亞虎，並且將自己關在家近3個月。

▲「李多慧效應」襲台，《NOWnews今日新聞》盤點安芝儇、李晧禎、李雅英、朴旻曙、邊荷律、李丹妃6名來台啦啦隊員名單。（圖／翻攝自IG）
▲李多慧效應引發「大韓海時代」，吸引安芝儇（左上至右下）、李晧禎、李雅英、朴旻曙、邊荷律、李丹妃等韓籍啦啦隊員遠渡重洋來台尋找機會。（圖／翻攝自IG）
如今，李多慧作為第一個踏上中華職棒舞台的韓國啦啦隊員，同時也引發李多慧效應，並帶來「大韓海時代」，不少在韓國就十分出名的啦啦隊員都相繼來台，包含中華職棒台鋼雄鷹的安芝儇及朴旻曙、中信兄弟的邊荷律及李丹妃，還有籃球富邦勇士的李晧禎、台啤永豐雲豹的李雅英等人都因應「李多慧效應」來台掏金。台灣各個球團也都在試圖複製李多慧的成功經驗，來為自己的球隊吸引更多的球迷進場支持。

▲南韓天團BLACKPINK所屬的YG娛樂，今日驚喜宣布將為李多慧發行單曲《HUSH》。（圖／YG娛樂官網）
▲李多慧不甘於只當一名啦啦隊員，近期她找來幾位韓國朋友共同創作歌曲，並推出個人首張專輯《HUSH》。（圖／YG娛樂官網）
然而，李多慧也不甘於只當一名啦啦隊員，近期她找來韓國幾個朋友共同創作歌曲，並積極推出自己的首張專輯《HUSH》，嘗試將自己隻身來台追求夢想的過程與困境，用音樂與她的歌聲向粉絲們娓娓道來，李多慧也說她從來沒有想要離開自己的球迷、自己的粉絲，希望能夠一直留在大家身邊。

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