李多慧旋風席捲全台！帶動「大韓海時代」　離韓原因十分心酸

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然而也是因為這樣的高人氣，為她帶來不少爭議，起亞虎的應援團長徐韓國就在2022年底發文意有所指地表示：「站在賽場上的選手們才是主角，我們的角色就是鼓舞選手，球迷也是為此而來的，想當主角就去當藝人！反正妳看起來的確有那方面的能力。」
雖然徐韓國這段話並沒有指名道姓，但起亞虎官方後援會的經紀人表示，其實徐韓國就是在說李多慧，因為不論是什麼比賽，都會有一堆人搶著拍李多慧，並且占據走道嚴重影響想看球賽的球迷。經紀人此言一出，不少球迷也紛紛贊同表示：「對啊！都會有為了拍李多慧坐前排拿相機的人」、「妨礙到那些真心想為起亞虎加油的球迷」、「上傳班表以及在場上與粉絲的互動，都被人認為她把自己當名人」，由於針對李多慧的惡意謠言越來越多，她也在球季結束後，黯然離開起亞虎。
雖然李多慧在此之後有發聲明澄清，表示她從來沒有想在賽場上獲得關注，自己也比任何人都還要努力地應援和練習，並且表示徐韓國發文所指的人不是她，李多慧也在聲明中表示：「我不是藝人，也不是網紅，而是啦啦隊隊員！」然而，她還是黯然地離開起亞虎，並且將自己關在家近3個月。
如今，李多慧作為第一個踏上中華職棒舞台的韓國啦啦隊員，同時也引發李多慧效應，並帶來「大韓海時代」，不少在韓國就十分出名的啦啦隊員都相繼來台，包含中華職棒台鋼雄鷹的安芝儇及朴旻曙、中信兄弟的邊荷律及李丹妃，還有籃球富邦勇士的李晧禎、台啤永豐雲豹的李雅英等人都因應「李多慧效應」來台掏金。台灣各個球團也都在試圖複製李多慧的成功經驗，來為自己的球隊吸引更多的球迷進場支持。
然而，李多慧也不甘於只當一名啦啦隊員，近期她找來韓國幾個朋友共同創作歌曲，並積極推出自己的首張專輯《HUSH》，嘗試將自己隻身來台追求夢想的過程與困境，用音樂與她的歌聲向粉絲們娓娓道來，李多慧也說她從來沒有想要離開自己的球迷、自己的粉絲，希望能夠一直留在大家身邊。
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