今日來講股／AI未下場！分析師：重電可「暫時調節」再等這波發酵

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陳立委指出，央行意外升息半碼對台股有一定影響，估新一周會持續消化這個利空，有拉回但預期不會拉多，整體多頭主流仍在AI族群，整體還是受惠AI浪潮，伺服器、散熱相關，尤其6月初有Computex展，屆時大咖雲集，話題短期內不會退去，認為AI的多頭可以抵銷升息半碼的負面影響。
其中，散熱部分，陳立委提到GTC大會黃仁勳已經預告，AI進入水冷散熱時代，這是散熱的大革命，除了散熱雙雄奇鋐與雙鴻有布局一定不會缺席之外，還可以關注高力，他們早就布局水冷散熱，還有鴻海家族的AMAX-KY同樣可以留意，畢竟輝達預告水冷應用多，也意味著廠商的毛利率將有所提升。
還有GTC大會上的機器人，同樣掀起熱議，之前的ChatGPT是跟伺服器聊聊天，現在則有機器人可以實體跟人互動，概念股廣明是做機器人手臂，以及AI視覺運算的所羅門股價也已經反映一波飆漲，投資人可持續留意。
不過，投資人如果怕AI漲多不想碰，陳立委建議可留意奧運概念股，依照過往經驗，製造運動器材、運動衣與球鞋相關類股，以及轉播的愛爾達，還有做大電視面板的台廠都有機會，適合做短波段、不喜歡等很久的。另外，手機族群AI手機以及摺疊手機仍有話題性，以及WiFi 7 PA（功率放大器）商機，砷化鎵大廠穩懋、宏捷科與全新都能多多關注。
至於央行升息半碼對營建股有否影響？陳立委指出，22日營建股並沒有太大的反應、漲跌互見，主要是近幾年營建成本已經墊高，升息後將再提高，但最後一定轉嫁到消費者，所以沒有太大影響。接下來329檔期，市場預估今年北台灣房市329檔期案量將超過3000億元，年增近6成，再度創下新高，投資人可以觀察銷售量是否有達到預期。
另外，重電族群也不容小覷，因為台電電網計畫，相關台廠訂單能見度特別高，可以看到明年甚至是後年，且電價調漲都可增加漲勢，但因為重電已經漲過一波，陳立委建議投資人可以逢高獲利「調整」，拉回還是可以布局，因為核三廠1號機，今年7月將功成身退，重電還會有題材，也包含太陽能、風力發電，可以多多關注。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。