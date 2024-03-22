直擊／MAMAMOO華莎高雄跳舞太猛「衣服疑脫落」　請求離場去喬裝

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其實藝人尚未出場，在場的MOO MOO（粉絲名）就賣力高喊「安惠真（華莎本名）」，等到偶像出場，應援聲量再拉高8度，華莎感動表示：「我是第一次來到高雄，如果用一句話來形容高雄，就是『最棒』。我的工作人員都說『把我丟在高雄吧』，所以我打算結束表演後，要把幾位丟在這裡！」
她搞笑表示來到「櫻花季」卻沒有見到櫻花，「雖然現場沒有開滿櫻花，不過我今天的服裝就是櫻花，我就是櫻花！」豈料表演完《TWIT》，華莎衣服出狀況請求離場，她到後台整裝時，搖滾區歌迷高喊：「好！可！愛！喔！！我愛妳！」情緒相當激動。
華莎每表演1、2首歌，就會說話串場，她感性表示：「我遇到非常好的觀眾，所以我很幸福！很好的舞台遇到很好的觀眾，我覺得更棒！我出道10年了，但目前我還是覺得我是新人，這10年來我學到了『遇到非常棒的觀眾，是很珍貴的事，所以我現在很幸福』。」
因為看到歌迷熱情應援，華莎表演用盡全力，準備唱最後一首歌時，她透露因為唱跳太激進，嗓子已啞掉；也笑說：「最近每次上舞台時，我會期許在舞台上被拍的時候，可以被拍的好看一點，今天好像也失敗了，但失敗的這一天，也是滿不錯的。」
表演尾聲，華莎表示因為高雄歌迷的反應帶給她滿滿力量，這樣的情緒可以維持幾個月的好心情，她還賣關子表示「現在3月」，幾個月後「還會再來」，令全場1.2萬人相當興奮；最後她以MAMAMOO跟MOO MOO的專屬互動，華莎高喊：「想死嗎？」全場回應：「我愛妳！」首日「高雄櫻花季」演出圓滿結束。
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