今日社論／從制度面修補社會安全網　少一點東拉西扯的獵巫

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然而，每當台灣發生重大事件時，總會發生許多案外案，逐漸讓討論失焦。就如先前陳姓社工遭警方移送時，上銬畫面震驚基層社工界，引發強烈反彈，隨後警方才緊急道歉、做出懲處。而身處風暴核心的兒福聯盟，也因前董事王育敏、台中購屋等議題，屢屢牽扯出與該案本身不相干的討論。
非營利組織接受社會善心捐款，其款項經費如何使用、外界又如何監督，當然是重要議題，只是在一味獵巫的氛圍之下，兒福聯盟一舉一動都被放大檢視，虐童案發生於台北市，外界卻轉移目標，抨擊其在台中市「無貸款」購屋，此舉對於檢討制度缺失並沒有幫助。
兒盟近期在台中購屋，也連帶被掀出過去曾砸下重金3.7億元買下台北內湖辦公室，引起熱議。非營利組織能否購入不動產、買下屬於自己的房子？對此，外界意見不一，眾人大多有著迷思，認為非營利組織只能過克勤克儉的日子，工作人員只能領著微薄薪水，待在便宜狹窄的租屋處辦公等等⋯⋯但是這些種種，都只是外界所投射的想像罷了。
以長久經營為目標的非營利組織，其辦公處所若是長期租賃，所繳納出去的租金，多年累積下來也是一筆相當可觀的支出。試問，如果其能擁有自己建物，省下租金費用，也不需承受租金調漲的壓力，何嘗不是一個永續經營的方向？
其次，外界質疑兒福聯盟「無貸款」買下台中市幼兒園，然而，不向銀行貸款的好處，就是不需支付龐大利息。省下了利息錢，也是珍惜社會善款的方式。
非營利組織的收入大多來自於社會善款，自然需要接受各界監督，該去關注的是，錢有沒有花在該花的地方。對於在台中市買入的幼兒園，兒福聯盟已說明，是因為員工人數持續增加，原據點的辦公大樓已不敷使用；且其在中部要拓展育兒類服務，需要低樓層、具托兒設備的場域，經過2年尋覓，才找到符合的物件。原本是檢討北部的虐童案，卻扯到台中的房地產問題，未免是張飛打岳飛。
就事論事，針對北市虐童案的事件，應該去找出制度上的疏漏，確實補強。畢竟一條無辜的小生命已經喚不回，現在要做的，是防止未來再有類似的憾事發生。少一點東拉西扯的獵巫，多一些對症下藥的討論，才是正辦。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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