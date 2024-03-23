央行宣布「升息半碼」！7類貸款利息補貼　4大族群影響層面一次看

今日社論／從制度面修補社會安全網　少一點東拉西扯的獵巫

▲北市發生保母虐童致死案，兒福聯盟董事長林志嘉舉行記者會，親上火線回應。（資料圖／記者李琦瑋攝）
▲北市發生保母虐童致死案，兒福聯盟董事長林志嘉舉行記者會，親上火線回應。（資料圖／記者李琦瑋攝）

文／主筆室

近日因保母虐童案而成為社會焦點的兒福聯盟，又因在台中市花費9800萬購屋置產而引發熱烈討論。自案件爆發以來，兒福聯盟、雙北社會局和衛福部成為眾矢之的，關於社會安全網補漏之議論持續進行，只是，本應就事論事的公共議題，卻成了各項獵巫行動的戰場，難以聚焦討論；其次，要檢討過失應從制度面下手，才能防範未然，單單針對兒福聯盟起底，只從數字面去質疑其資產配置，而忽略實質使用的必要性，同樣也是模糊焦點。

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北市1歲半男童遭保母虐死，社會安全網的層層疏漏應該好好檢討，下至保母和社工，上至兒福聯盟、社會局、衛福部，甚至兒福聯盟的主管機關教育部，都應澈底檢視疏失何在，找到讓社會安全網鬆動的失靈螺絲。但目的並不在於尋找替罪羔羊，而是要從制度面下手改革，抓漏補強，讓悲劇不再發生。

然而，每當台灣發生重大事件時，總會發生許多案外案，逐漸讓討論失焦。就如先前陳姓社工遭警方移送時，上銬畫面震驚基層社工界，引發強烈反彈，隨後警方才緊急道歉、做出懲處。而身處風暴核心的兒福聯盟，也因前董事王育敏、台中購屋等議題，屢屢牽扯出與該案本身不相干的討論。

非營利組織接受社會善心捐款，其款項經費如何使用、外界又如何監督，當然是重要議題，只是在一味獵巫的氛圍之下，兒福聯盟一舉一動都被放大檢視，虐童案發生於台北市，外界卻轉移目標，抨擊其在台中市「無貸款」購屋，此舉對於檢討制度缺失並沒有幫助。

▲兒福聯盟近期花9800萬元，全額無貸款買下台中北區忠明六街的這間幼兒園。（圖／翻攝Google Maop）
▲兒福聯盟近期花9800萬元，全額無貸款買下台中北區忠明六街的這間幼兒園。（圖／翻攝Google Map）
兒盟近期在台中購屋，也連帶被掀出過去曾砸下重金3.7億元買下台北內湖辦公室，引起熱議。非營利組織能否購入不動產、買下屬於自己的房子？對此，外界意見不一，眾人大多有著迷思，認為非營利組織只能過克勤克儉的日子，工作人員只能領著微薄薪水，待在便宜狹窄的租屋處辦公等等⋯⋯但是這些種種，都只是外界所投射的想像罷了。

以長久經營為目標的非營利組織，其辦公處所若是長期租賃，所繳納出去的租金，多年累積下來也是一筆相當可觀的支出。試問，如果其能擁有自己建物，省下租金費用，也不需承受租金調漲的壓力，何嘗不是一個永續經營的方向？

其次，外界質疑兒福聯盟「無貸款」買下台中市幼兒園，然而，不向銀行貸款的好處，就是不需支付龐大利息。省下了利息錢，也是珍惜社會善款的方式。

非營利組織的收入大多來自於社會善款，自然需要接受各界監督，該去關注的是，錢有沒有花在該花的地方。對於在台中市買入的幼兒園，兒福聯盟已說明，是因為員工人數持續增加，原據點的辦公大樓已不敷使用；且其在中部要拓展育兒類服務，需要低樓層、具托兒設備的場域，經過2年尋覓，才找到符合的物件。原本是檢討北部的虐童案，卻扯到台中的房地產問題，未免是張飛打岳飛。

就事論事，針對北市虐童案的事件，應該去找出制度上的疏漏，確實補強。畢竟一條無辜的小生命已經喚不回，現在要做的，是防止未來再有類似的憾事發生。少一點東拉西扯的獵巫，多一些對症下藥的討論，才是正辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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