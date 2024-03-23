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汪小菲醉衝大S家鬧事！揚言舉報她濫用藥物　突接神秘電話秒閃人

▲22日傍晚左右，汪小菲2度衝到大S居住的信義區豪宅鬧事，又揚言要舉報大S長期濫用藥物，但筆錄還沒做完，汪小菲接到一通神秘電話就突然離開。（圖／記者陳明中攝）
▲22日傍晚左右，汪小菲2度衝到大S居住的信義區豪宅鬧事，又揚言要舉報大S長期濫用藥物，但筆錄還沒做完，汪小菲接到一通神秘電話就突然離開。（圖／記者陳明中攝）

記者林盈君／綜合報導

近日，藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲隔空開戰，22日當天是兩人的結婚紀念日，未料汪小菲疑似酒後失控，傍晚衝到大S位於信義區的豪宅鬧事，轄區派出所獲報後派員趕抵，警方安撫汪小菲之後，他才自行離去，沒想到汪小菲之後又再度返回，被警方帶回三張犁派出所。而汪小菲面對媒體表示，要舉報大S長期濫用藥物，但筆錄還沒做完，汪小菲接到一通神秘電話就突然離開，未完成報案程序，讓媒體與警方相當錯愕。

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▲汪小菲在警局舉報大S長期濫用藥物。（圖／NOWnews攝影中心）
▲22日傍晚左右，汪小菲2度衝到大S居住的信義區豪宅鬧事，又揚言要舉報大S長期濫用藥物，但筆錄還沒做完，汪小菲接到一通神秘電話就突然離開。（圖／NOWnews攝影中心）
據了解，22日傍晚左右，汪小菲2度衝到大S居住的信義區豪宅鬧事，因情緒失控爆走，警衛隨即報警處理，之後警方了解狀況安撫之後，汪小菲情緒變平穩離去。但到了晚間8時許，汪小菲又跑到大S家豪宅，被警方帶回三張犁派出所，他又揚言要舉報大S，並向在場媒體表示，要控訴大S非法拘禁、非法扣留，以及要實名舉報大S長期濫用藥物，但之後汪小菲接到一通不明電話，之後突然離開派出所，並未返回繼續筆錄、完成報案程序。

而對於這場鬧劇，大S的律師賴芳玉律師回應，指出「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

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