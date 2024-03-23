中華3X3代表隊延續「亞運奪金」班底！備戰亞洲盃 林信寬缺陣
中華3x3男女隊即將參加3月27到31日在新加坡舉行的「2024FIBA3x3亞洲盃」，日前已開訓做最後的衝刺。這次比賽，中華隊的教練培訓球員將以杭州亞運成員作為班底，不過男隊方面身為T1台啤雲豹隊主力球員的「狀元」林信寬，無緣參加。
記者黃建霖/臺北報導
3x3籃球是我國近年重視的體育項目，也不投入資源培養人才，去年杭州亞運，3x3男籃四強戰延長賽絕殺韓國、冠軍戰靠罰球逆轉卡達奪冠，留下闖造歷史新頁的首金，3x3女籃也殺進到四強，表現精采。
中華3x3男女兩隊的教練及培訓選手延續杭州亞運班底成員組成，中華3x3男女隊最終出賽的4人名單，將由教練團綜合本次集訓成果評估，並經由中華籃協3x3選訓委員會通過後提出。
中華亞運3X3男隊由林信寬、余祥平、江均、汪哲宇4人攜手奪金，這次陣容略有改變，林信寬在為職籃球隊效力，不在培訓隊員名單中，原成員只剩余祥平、江均2人。
🌟中華3x3培訓隊名單
男子隊總教練：吳正杰
男子隊體能教練：黃奕翔
男子隊防護員：劉芃顥
男子培訓隊員：余祥平、江均、王正文、郭俊言、謝侄豈、林韋愷、史承平、陳家銓
女子隊總教練：時超傑
女子隊體能教練：劉容杏
女子隊防護員：何蔡萱
女子培訓隊員：徐詩涵、陳昱潔、丁芷容、郭靖雯、楊家佳、郭虹庭、張聿敏、鄭慧慈