中職／李多慧空降小龍女「隊長」引爭議！原隊長小映表態訝異發文

中華3X3代表隊延續「亞運奪金」班底！備戰亞洲盃　林信寬缺陣

▲中華3x3男女隊在杭州亞運打出好成績，近期即將參加3月27到31日在新加坡舉行的「2024FIBA3x3亞洲盃」，日前已開訓做最後的衝刺。（圖／中華奧會提供）
▲中華3x3男女隊在杭州亞運打出好成績，近期即將參加3月27到31日在新加坡舉行的「2024FIBA3x3亞洲盃」，日前已開訓做最後的衝刺。（圖／中華奧會提供）

記者黃建霖/臺北報導

中華3x3男女隊即將參加3月27到31日在新加坡舉行的「2024FIBA3x3亞洲盃」，日前已開訓做最後的衝刺。這次比賽，中華隊的教練培訓球員將以杭州亞運成員作為班底，不過男隊方面身為T1台啤雲豹隊主力球員的「狀元」林信寬，無緣參加。

我是廣告 請繼續往下閱讀
3x3籃球是我國近年重視的體育項目，也不投入資源培養人才，去年杭州亞運，3x3男籃四強戰延長賽絕殺韓國、冠軍戰靠罰球逆轉卡達奪冠，留下闖造歷史新頁的首金，3x3女籃也殺進到四強，表現精采。

▲杭州亞運3X3籃球金牌戰，林信寬投進致勝球，幫助中華隊奪金。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運3X3籃球金牌戰，林信寬投進致勝球，幫助中華隊奪金。（圖／中華奧會提供）
中華3x3男女兩隊的教練及培訓選手延續杭州亞運班底成員組成，中華3x3男女隊最終出賽的4人名單，將由教練團綜合本次集訓成果評估，並經由中華籃協3x3選訓委員會通過後提出。

中華亞運3X3男隊由林信寬、余祥平、江均、汪哲宇4人攜手奪金，這次陣容略有改變，林信寬在為職籃球隊效力，不在培訓隊員名單中，原成員只剩余祥平、江均2人。

▲亞運3x3國手林信寬關鍵罰球助中華隊擊敗強敵蒙古（此照片非亞運現場照片）。（圖／籃協提供）
▲亞運3x3國手林信寬幫助中華3X3男籃奪金。（圖／籃協提供）
🌟中華3x3培訓隊名單
男子隊總教練：吳正杰
男子隊體能教練：黃奕翔
男子隊防護員：劉芃顥
男子培訓隊員：余祥平、江均、王正文、郭俊言、謝侄豈、林韋愷、史承平、陳家銓

女子隊總教練：時超傑
女子隊體能教練：劉容杏
女子隊防護員：何蔡萱
女子培訓隊員：徐詩涵、陳昱潔、丁芷容、郭靖雯、楊家佳、郭虹庭、張聿敏、鄭慧慈

UBA／亞運3x3金牌、輔大一哥確定投入選秀　江均陷低潮、面臨轉型

UBA／亞運3x3金牌軍對決續集　余祥平砍26分、率義守大學奪第5勝

2023體壇五大焦點 ／亞運3X3驚奇奪金　李智凱再現經典湯瑪士迴旋

T1／第一次跟NBA球星打球好興奮　林信寬特別珍惜卡森斯在的日子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞