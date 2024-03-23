「Popu Lady」寶兒突轉戰富邦啦啦隊！女神親揭契機：夢想成真了
富邦啦啦隊Fubon Angels今（23）日終於宣布新血加入，除了南韓女神南珉貞，竟然還簽下「Popu Lady」女團的正妹成員寶兒，令粉絲驚豔不已。稍早，寶兒也透過IG證實此事，並透露是因為太想念舞台的演出，才會想要轉戰啦啦隊，如今美夢成真，讓她相當開心。
記者詹鎰睿／綜合報導
現年34歲的寶兒，過去曾參加過選秀節目《無敵青春克》，雖然不幸遭到淘汰，但在隔年靠著節目《我猜我猜我猜猜》的「人不可貌相」單元成功被華研音樂相中，等了3年才終於和大元、洪詩、庭萱、宇珊一同組成偶像團體「Popu Lady」出道。
而在長達10幾年的演藝生涯，寶兒除了歌曲專輯，在電視、電影、節目上也都有作品，可惜始終都沒有經典代表作。如今寶兒決定從藝人轉戰啦啦隊，也讓大家感到十分驚訝，而她也在IG上發文證實，「很開心跟大家分享，今年我也有了新身分，就是加入Fubon Angels。」
寶兒提到，雖然在近幾年沒有團體作品，但她還是非常想念舞台的演出，以及與大家見面的機會，「沒想到夢想成真，很感謝富邦球隊的青睞，讓我有這個機會帶給大家不同面向的表演舞台，能為我們的球隊及球員們應援加油，好期待新的球季我們有好的成績，我們未來球場見！GOGO加油加油！」貼文曝光後，昔日的Popu Lady夥伴洪詩、宇珊都來留言祝賀。
由於Fubon Angels是一支棒籃雙棲的啦啦隊，寶兒將在新莊棒球場、和平籃球館上現身應援，而首次初登板亮相則落在4月3日的富邦悍將新莊主場開幕戰，讓人相當期待。對此，寶兒的經紀人也向《NOWnews今日新聞》證實並表示，寶兒是真的想在不同的舞台上表演，希望粉絲們多多進場支持她。
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