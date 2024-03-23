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「Popu Lady」寶兒突轉戰富邦啦啦隊！女神親揭契機：夢想成真了

▲女團「Popu Lady」成員寶兒（左圖、右圖右二）轉戰啦啦隊Fubon Angels，本人親吐契機，直呼：「美夢成真！」（圖／寶兒IG）
▲女團「Popu Lady」成員寶兒（左圖、右圖右二）轉戰啦啦隊Fubon Angels，本人親吐契機，直呼：「美夢成真！」（圖／寶兒IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

富邦啦啦隊Fubon Angels今（23）日終於宣布新血加入，除了南韓女神南珉貞，竟然還簽下「Popu Lady」女團的正妹成員寶兒，令粉絲驚豔不已。稍早，寶兒也透過IG證實此事，並透露是因為太想念舞台的演出，才會想要轉戰啦啦隊，如今美夢成真，讓她相當開心。

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現年34歲的寶兒，過去曾參加過選秀節目《無敵青春克》，雖然不幸遭到淘汰，但在隔年靠著節目《我猜我猜我猜猜》的「人不可貌相」單元成功被華研音樂相中，等了3年才終於和大元、洪詩、庭萱、宇珊一同組成偶像團體「Popu Lady」出道。

▲Popu Lady遠赴泰國象島拍寫真，是當地首次有國外團隊進駐拍攝。（圖／華研提供，2016.09.19）
▲Popu Lady由庭萱（左起）、大元、洪詩、寶兒、宇珊組成，在當年小小走紅。（圖／華研提供）
而在長達10幾年的演藝生涯，寶兒除了歌曲專輯，在電視、電影、節目上也都有作品，可惜始終都沒有經典代表作。如今寶兒決定從藝人轉戰啦啦隊，也讓大家感到十分驚訝，而她也在IG上發文證實，「很開心跟大家分享，今年我也有了新身分，就是加入Fubon Angels。」

寶兒提到，雖然在近幾年沒有團體作品，但她還是非常想念舞台的演出，以及與大家見面的機會，「沒想到夢想成真，很感謝富邦球隊的青睞，讓我有這個機會帶給大家不同面向的表演舞台，能為我們的球隊及球員們應援加油，好期待新的球季我們有好的成績，我們未來球場見！GOGO加油加油‪！」貼文曝光後，昔日的Popu Lady夥伴洪詩、宇珊都來留言祝賀。

▲Popu Lady罕見合體，讓粉絲直呼好懷念。（圖／大元臉書）
▲即便大家相繼離開前東家，但5人好感情依舊，對外一直是單飛不解散的狀態。（圖／大元臉書）
由於Fubon Angels是一支棒籃雙棲的啦啦隊，寶兒將在新莊棒球場、和平籃球館上現身應援，而首次初登板亮相則落在4月3日的富邦悍將新莊主場開幕戰，讓人相當期待。對此，寶兒的經紀人也向《NOWnews今日新聞》證實並表示，寶兒是真的想在不同的舞台上表演，希望粉絲們多多進場支持她。

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▲洪詩（）邀來昔日Popu Lady團員，一起來參加她的寶寶性別趴，結果公布後，李運慶（左）興奮到快飛起來。（圖／洪詩臉書）
▲洪詩（右三）在懷孕時還邀請Popu Lady的好友們一起參加她的寶寶性別趴。（圖／洪詩臉書）

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