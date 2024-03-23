今日必吃／首次有「黑輪攤」進米其林　糯米腸香腸成高雄人下午茶

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這裡規模就是台灣人慣稱的「黑輪攤」，也就是販售黑輪、魚板、米血、貢丸等台式關東煮的店家，吃法是會加上濃重的番茄醬、醬油膏與帶甜味的紅色辣醬，且店家通常也兼賣烤糯米腸、香腸等，在台灣人心目中是相當親切的庶民小吃，且鄉鎮裡隨處可見，因此「三輪的店」能登上《米其林指南》榜單，也實屬令人驚艷。
米其林指南官網針對三輪的店的介紹為「提供遵循古法製作的炭烤手工香腸與糯米腸，前者以豬肉、五香粉與高粱灌製而成，搭配蒜頭享用，口味經典；後者用上在地糯米、花生及油蔥酥，軟糯可口，帶有淡淡木炭香氣。」果然現烤的香腸一上桌就十足噴香，即便帶點肥肉，但吃起來卻無肥膩，那優雅的高粱酒香煞是迷人；而糯米腸軟糯好吃之外，花生很具提味效果，但油蔥酥香氣極淡，若是再更明顯一點，可能更為美味。
而烤物中除了糯米腸、香腸，還有烤到表面要酥香卻彷彿略帶點微焦的黑輪片，所謂黑輪片即基隆人稱的天婦羅，這裡以些許的烤肉醬襯托魚漿鮮味，同樣鹹甜好吃。
米其林官網還推薦要點一碗肉骨湯，湯頭是直接從那鍋煮過各式關東煮料的底湯中舀出，滋味相當清甘，裡頭的骨頭邊肉也相當多，口感嫩且潤，幾乎沒什麼豬的腥味，可見用料之新鮮。
📍店家資訊：
店名：三輪的店
地址：鳳山區八德路296巷25號
電話：0953-696-085
營業時間:11:00~19:00
公休日：週日
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