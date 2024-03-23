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今日必吃／首次有「黑輪攤」進米其林　糯米腸香腸成高雄人下午茶

▲首次有「黑輪攤」進米其林榜單，位在高雄鳳山的「三輪的店」以台式關東煮與糯米腸、香腸獲得青睞。（圖／記者葉盛耀攝）
▲首次有「黑輪攤」進米其林榜單，位在高雄鳳山的「三輪的店」以台式關東煮與糯米腸、香腸獲得青睞。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄巷弄內的黑輪攤「三輪的店」，販售台式關東煮之外，還有現烤的糯米腸、香腸，美味度還讓這家小店榮登《米其林指南》2024年2月新入選餐廳。

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「三輪的店」位在高雄鳳山區，是當地人從小吃到大的台式下午茶，創立於1961年，因為最初就是以三輪車在街邊販售，因此以此為店名。

▲高雄的「三輪的店」，是許多鳳山在地人從小吃到大的台式下午茶。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄的「三輪的店」，是許多鳳山在地人從小吃到大的台式下午茶。（圖／記者葉盛耀攝）
這裡規模就是台灣人慣稱的「黑輪攤」，也就是販售黑輪、魚板、米血、貢丸等台式關東煮的店家，吃法是會加上濃重的番茄醬、醬油膏與帶甜味的紅色辣醬，且店家通常也兼賣烤糯米腸、香腸等，在台灣人心目中是相當親切的庶民小吃，且鄉鎮裡隨處可見，因此「三輪的店」能登上《米其林指南》榜單，也實屬令人驚艷。

▲台灣味的關東煮，就是要搭配醬油膏、番茄醬與辣醬三種醬汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣味的關東煮，就是要搭配醬油膏、番茄醬與辣醬三種醬汁。（圖／記者葉盛耀攝）
米其林指南官網針對三輪的店的介紹為「提供遵循古法製作的炭烤手工香腸與糯米腸，前者以豬肉、五香粉與高粱灌製而成，搭配蒜頭享用，口味經典；後者用上在地糯米、花生及油蔥酥，軟糯可口，帶有淡淡木炭香氣。」果然現烤的香腸一上桌就十足噴香，即便帶點肥肉，但吃起來卻無肥膩，那優雅的高粱酒香煞是迷人；而糯米腸軟糯好吃之外，花生很具提味效果，但油蔥酥香氣極淡，若是再更明顯一點，可能更為美味。

▲三輪的店有現烤傳統做法的糯米腸與香腸，特別受到米其林密探的喜愛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲三輪的店有現烤傳統做法的糯米腸與香腸，特別受到米其林密探的喜愛。（圖／記者葉盛耀攝）
而烤物中除了糯米腸、香腸，還有烤到表面要酥香卻彷彿略帶點微焦的黑輪片，所謂黑輪片即基隆人稱的天婦羅，這裡以些許的烤肉醬襯托魚漿鮮味，同樣鹹甜好吃。

▲現烤黑輪片也同樣酥軟好吃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現烤黑輪片外表酥香，也同樣Q軟好吃。（圖／記者葉盛耀攝）
米其林官網還推薦要點一碗肉骨湯，湯頭是直接從那鍋煮過各式關東煮料的底湯中舀出，滋味相當清甘，裡頭的骨頭邊肉也相當多，口感嫩且潤，幾乎沒什麼豬的腥味，可見用料之新鮮。

▲肉骨湯裡的肉份量不少，隨意一撈就能看到豐富好料。（圖／記者葉盛耀攝）
▲肉骨湯裡的肉份量不少，隨意一撈就能看到豐富好料。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：三輪的店
地址：鳳山區八德路296巷25號
電話：0953-696-085
營業時間:11:00~19:00
公休日：週日

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