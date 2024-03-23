65歲陳文茜暴瘦16公斤！休克3次逃過鬼門關：離死亡最接近的一年

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳文茜表示，「今年初終於可以停止服用類固醇藥物，身體也逐漸康復，因此今年的生日也是開心慶祝重生的生日。」66歲的大壽也收到許多政商界的祝福，她也特別宴請親近的朋友，在知名私廚餐廳慶生，她感性地表達自己的生日願望，就是希望所有朋友身體健康。
陳文茜還回憶起2022年底，節目當時就在私廚餐廳專訪老闆周小琴，那是她水腫最嚴重的時候，「當時每天吃大量藥物，整個人因水腫，足足大了兩號，沒走幾步路就會喘，現在藥物減少一半，身體整個消水腫，一年來掉了16公斤，可見當時身體都是水分滯留。」而今年周小琴再度看到陳文茜本人，也開心說到，「文茜姐整個精神狀況好太多了。」
陳文茜也在節目中提到，生日這天將送給粉絲以及自己一份禮物，就是她在病中最重要的著作《消失的愛》正式上架，她說生病最嚴重的那段時間，即使已經休克3次，身上裝了人工血管，但她依然會持續寫作，為的就是分散對病痛的焦慮，此書版稅也將全部捐贈嚴長壽先生創立的公益平台文化基金會。更多詳細內容 請鎖定Yahoo TV每周三上架的節目《茜問》。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道