12星座一周運勢／牡羊座小心出現第三者　雙子座主動爭取有好結果

🟡牡羊座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面要注意，你的對象可能有喜歡的人了，白話講就是有第三者了。工作上你的競爭者眾多，你目前還沒有機會；感情上你的桃花還有其他對象。
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本周運勢重點，工作、日常。
這周小心狀況不穩定，計劃還無法成行。工作上小心狀況較多；感情上目前要有進展比較困難，有可能意外分開。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周自己比較敢主動爭取，結果也是好的。工作上結果不錯；感情上由你主動結果不錯。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周有小人運，讓你事情一波三折，但也有可能找到方向揮別陰霾。工作上小心被看破手腳所造成的後果，你有可能是那個恐慌製造者；感情上突然的分手，是有第三者了。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面愛意濃厚，可以好好沈浸一下兩人世界。工作上狀況不錯，但是你觸及的範圍有點小；感情上關係上還沒多少發展，但可以享受一下浪漫氛圍。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有小陰天，你的桃花冷淡而且重心不在你身上，反觀你是付出較多的。工作上壓力比較大，責任比較重；感情上你對對方還不錯。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周溝通順暢，或是你的條件放寬了，事事順利。工作上順利進行；感情上目前是晴天。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面你沒有什麼行動， 顯得很冷清。工作上有潛在被看中的機會；感情上你的對象很喜歡你，但是你自己很被動。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有些事情發生變故，但不影響你。工作上有小損失；感情上有可能發生意外，比方說，分手，吵架。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周目前狀況不錯，只是要執行某些事情可能還不是時候行動。工作上有點不順利，暫時做不了什麼；感情上目前不利於談戀愛，很難有下一步。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周許多事情都沒有進展，或是人家不給你機會，只能先等了。工作上目前待在原地；感情上目前不引人興趣。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面有些不滿意，因為暫時被侷限了。工作上微小人運；感情上不滿足，有點活在自己的世界，你們之間有兩個世界，這段關係快到終點了。
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