米可白臉蛋爬滿紅斑性狼瘡 拍《生命捕手》險窒息：身心負荷大
米可白客串東森醫療劇《生命捕手》，為了揣摩罹患紅斑性狼瘡的模樣，除了每次拍攝前得畫上紅斑傷妝外，她更難忘角色「吐血」的經歷，她記憶猶新表示：「當時想說應該只是客串一兩集，進去住院兩三天就出來了，殊不知最後還有吐血戲，因為不太知道這件事情的表現方式，詢問現場的護理師給予建議，他們說會是有點缺氧然後咳出血的狀態，為了表現出猙獰感，有故意讓自己加速換氣，因為又在角色情緒裡面，演出時好幾度真的差點呼吸不過來，也造成了身體跟心理滿大的負荷。」
記者羅凌筠／綜合報導
米可白的角色儘管深受病痛所苦，仍時刻保持著開朗樂觀的性格，她表示：「因為病情的拖延，讓角色不管是在學生或工作時期，都沒辦法好好地做自己，她總想著也許下一刻就會離開這個世界，所以也只能以勇敢面對人生的心態來詮釋這個角色。」米可白在表演時主要著重在呈現出角色無助、擔心、害怕的心情，她透露：「其實我滿喜歡這個角色的，雖然她帶著病痛，又沒有家人的照顧，但她勇敢面對自己的人生，這個精神很感動我。」
黃瀞怡（小薰）客串演出柯叔元的律師前妻，因一起醫療糾紛案，與正處於人生低谷的前夫柯叔元再度有了交集，提起這次的客串契機，小薰分享：「得知會跟叔元哥和識賢哥對戲，我超興奮的，很想領受一下前輩們戲劇力爆棚的氛圍，所以收到邀約後便二話不說答應演出。」劇中面對到意志消沈的柯叔元，費了很大的力氣安慰與陪伴，其中一場談話戲，小薰印象深刻表示：「當時叔元哥呈現一蹶不振的樣子，我在旁邊看不下去，像是機關槍劈哩啪啦一直跟他說話，記得當時一個take就過了，導演一喊卡，叔元哥眼睛一亮地看著我說，『哇賽，薰，這麼多的詞妳可以背得起來！』我覺得滿開心的。」
柯叔元首次跟小薰合作，他直說：「小薰非常優秀敬業，雖然她戲份不多，卻能很快就進入狀況，那場對話戲是我和她在劇中最重要的一場戲，我們一氣呵成，非常有張力也很流暢感人，所以對她留下深刻的印象。」小薰不忘分享柯叔元暖心的一面，她笑稱：「私底下的叔元哥很像爸爸，會叮嚀我們很多事，像是『女孩子要少喝冰的』、『有賺錢的話可以投資』等等，有次還請我們去吃火鍋，非常好吃！」柯叔元則謙虛回應：「我有跟小薰說，這次演我的妻子委屈妳了，下次我演妳爸爸。」
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