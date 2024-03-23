李多慧加盟味全龍！賴清德臉書po啦啦隊照 網讚：總統選對了
繼啦啦隊女神林襄加盟後，樂天桃猿22日宣布韓籍成員李多慧因「個人生涯規劃」離隊，味全龍啦啦隊隨後官宣李多慧將以隊長身分，正式加盟成為「小龍女」。身棒球迷的民進黨總統當選人賴清德也在臉書分享總統府接見中職冠軍味全龍的照片，並分享｢小龍女｣啦啦隊的美照，網友大讚「很懂喔 」、「總統選對了！」
記者呂炯昌／台北報導
賴清德在臉書指出：「作為當年的四大球隊之一，味全龍雖然因故離開球場，但相隔20年重返職棒，短短3年就拿下年度總冠軍，這也讓球迷驚嘆，總教練葉君璋『果然有料』。味全龍有許多家喻戶曉的球星英雄，像是張泰山、林智勝、吉力吉撈‧鞏冠、郭天信等，都是讓味全龍奪冠的致勝因素。」
不過身為統一球迷的賴清德，最後也寫到：「我也衷心祝福投手徐若熙、王維中，能保持健康的身體狀態，讓熱愛他們的球迷能有好的球賽欣賞。中職新球季即將在月底開打，預祝各個球隊都能持續有好的成績與表現，讓球迷們能有更精彩的棒球饗宴，也讓台灣人民有更多熱情的感動時刻！最後，身為喵迷，未來4年，我還是會在總統府，等待統一獅的到來。」
賴清德也在臉書分享「Dragon Beauties小龍女」的照片，引起網友熱議，網友留言「候任總統果然懂體育，台灣體育有救了」、「最美的風景是人！」、「總統真的要選對人」、「賴總統讚」、「清德兄被運鵬帶壞了」、「謝謝賴總，選對的人只會看美的風景」、「很懂喔XD」。
台北市長蔣萬安則是「資深龍迷」，本月8日參加「味全龍2024季前發布會暨聯名悠遊卡發表」，不只與味全龍隊員合照，還跟啦啦隊女神林襄自拍合照，蔣萬安被問與林襄合照感覺如何，擔心老婆石舫亘生氣的蔣萬安趕緊說「我是亘粉」。