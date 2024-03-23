獅子會鐵騎環台送暖　台南市長黃偉哲感謝熱心公益

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲說，此次各地獅友騎乘自行車環台，不僅運動身體，保持健康，在騎乘的過程中，也能欣賞到嘉南平原的美麗風光，他歡迎此次環台車友能提供騎車於台南的感受經驗，讓市府未來作為觀光及交通等方面改善參考。
教育局表示，此次環台送暖活動由自行車愛好者楊崇銘總監號召，全國各地的獅子會、扶輪社及中華民國國際工商經營研究社紛紛響應，自3月18日至3月27日騎乘自行車環台，關愛弱勢學生。此次環台活動總里程達1,008公里，惠及全臺灣19個縣市，共有101所國中小學校共715位學子受益，臺南市也有5校共50位學子受益，感謝國際獅子會300A-2區等團體，並期盼受獎學生長大茁壯後也能幫助他人，創造社會正循環。
國際獅子會300A-2區總監楊崇銘表示，獅子會一直致力於公益事業。此次活動共募得新台幣3,575,000元善款，約有45位企業人士參與騎行，將獎學金送到需要幫助的學生手中。同時透過這次活動向青少年宣導「向毒品說不」的理念，及提倡健康綠色生活的概念，並希望能透過這樣的善舉吸引更多社會人士關注弱勢學生的教育需求，延續良善的傳承。
臺南市政府表示，市府目前已有針對弱勢學生的相關補助措施，包括教科書、午餐費及獎學金等，但仍歡迎社會各界共同來支持弱勢學生的學習，這次國際獅子會300A-2區透過鐵騎環台結合慈善活動，別具意義，這不僅是一項挑戰，也是一次特殊的體驗，相信能夠更深入了解地方需求。