76歲雷洪左擁右抱梁佑南、李沛綾！自嘲6妻妾全跑光：我錯啦
電影《看到靈魂的那隻眼 師公》日前盛大舉行首映會，今年76歲的「現代版韋小寶」雷洪再當男主角，左擁右抱片中情愛糾葛對象梁佑南、李沛綾現身，笑說自己真好命！雷洪昔日6名妻妾，在他爆出財務危機後各奔東西，再提此事他也自嘲道：「可能我現實上有點錯誤啦！」
記者黃雅琪／綜合報導
電影《看到靈魂的那隻眼 師公》劇情描述，在日治時代的澎湖「媽宮城」有一位南甲搖櫓人陳文海（霍正奇飾演）洗澡洗到一半，因見義勇為抓偷內衣賊裸身而死，反而被當作偷內衣賊，從族譜除名還成為冤魂；陳文海在後世家族子孫的幫助下，漸漸解開心中的怨氣及執念，過程峰迴路轉。
主演霍正奇睽違33年重返大銀幕《看到靈魂的那隻眼 師公》，頂著新造型現身首映會，笑說自己變成「歐巴」了！霍正奇除了接下雷洪「票房破2000萬元一起裸奔」的戰帖，還當場撂下狠話：「我只怕雷爸不敢啦！」如果票房好的話，就會將片中「重要部位」的馬賽克逐格拿掉。
堪稱「現代版韋小寶」的雷洪，在片中周旋於情人梁佑南與經紀人李沛綾兩大美女之間、豔福不淺，他除了直呼自己真好命之外！提及現實生活中，過往6名妻妾落跑事件，雷洪早已釋懷並自嘲說：「可能我現實上有點錯誤啦！」並表示在片中的他很清醒，梁佑南是單方面追求，自己角色對經紀人李沛綾也沒有邪念。《看到靈魂的那隻眼 師公》全台熱映中。
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