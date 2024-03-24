獨／突襲「亞尼克生乳捲」工廠！整牆中澤奶霜　光泉鮮奶僅調和用

星巴克、可不可「買一送一」！茶之魔手買5送1、鶴茶樓1元一次看

▲天氣越來越熱，手搖飲料「買一送一」喝起來！星巴克、可不可、萬波、大苑子、珍煮丹共9家「買一送一」一次整理，今（24）日茶之魔手台北慶城店開幕「買5送1」、1元鶴茶樓一次看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天氣越來越熱，手搖飲料「買一送一」喝起來！星巴克、可不可、萬波、大苑子、珍煮丹共9家「買一送一」一次整理，今（24）日茶之魔手台北慶城店開幕「買5送1」、1元鶴茶樓一次看。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣越來越熱，手搖飲料「買一送一」解渴喝起來！星巴克、可不可、萬波、大苑子、珍煮丹、功夫茶、康青龍、TEA TOP、日出茶太9家「買一送一」一次整理，還有今（24）日茶之魔手台北首間門市開幕「買5送1」、1元鶴茶樓一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克「買一送一」數位體驗！任一證件對中「2、6」也買一送一
星巴克2024歡慶26週年「買一送一」數位體驗活動，即日起至4月1日，完成「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗後就能抽獎，超值「買一送一」、「第二杯半價」優惠天天抽，一天最多可使用LINE、Facebook、Google帳號抽獎3次；兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。提醒大家，由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。

▲星巴克「買一送一」喝不停！星冰樂也「百元有找」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」數位體驗！3月28日至3月29日連續2天，任一證件對中「2、6」也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
3月28日至3月29日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，出示任一證件上出現2、6數字，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，相當於直接爽喝「買一送一」不用抽數位體驗！而且《NOWnews今日新聞》幫大家求證過星巴克，「任一證件」不限身分證，連健保卡、學生證等任一證件都適用，不只能對身分證字號，證件上的卡號、日期、甚至地址資料都能拿來兌獎。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲茶之魔手7月1日起仍維持原價，自備飲料杯則便宜5元，讓消費者有小確幸（圖／記者張振興攝，2022,06,21）
▲茶之魔手台北慶城店今開幕「買5送1」。（圖／《NOWnews》資料照）
📌茶之魔手「買5送1」台北慶城店開幕
台北粉絲總算等到「茶之魔手」來開店！台北首間門市台北慶城店，就位在臨近捷運南京復興站的「慶城街1號」複合商場，將於今日上午9點正式對外試營運。由總部直營創立的「PLUS示範店」，歡慶開幕祭出「全品項買5送1」優惠活動。

▲鶴茶樓5大粉粿新品「第二杯半價」優惠，左起：蕎麥茶王粉粿那堤、古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓高雄岡山站前店新店開幕，6大手搖飲料優惠「只要1元」。（圖／鶴茶樓提供）
📌鶴茶樓新店開幕只要1元！
鶴茶樓即將新開高雄岡山站前店，3月28日至4月5日試營運、4月6日正式開幕歡慶開幕推出6大手搖飲料「只要1元」！4月6日1PM起，鶴頂紅茶、桂香烏龍茶、綺夢那堤「只要1元」；6PM起，金萱青茶、藝伎紅茶、舶來那堤「只要1元」。提醒大家，1元飲品比例固定，皆為中杯500ml；兩個時段各售100杯；每人限購一杯；優惠僅限到店，電話自取、外送不適用。

▲左起：全新「草莓檸果」、「草莓歐可」手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶Uber Eats指定飲品「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats新品「買一送一」
可不可熟成紅茶又有買一送一優惠了！即日起至3月26日，在Uber Eats外送平台上推出「橘果熟成、草莓歐可」2款手搖飲料大杯買一送一活動；UberOne會員還加碼單筆滿299元可享85折好康（單筆最高折抵50元）。

提醒大家，每日限量，優惠組數售完為止；品項未有「綠色字樣」表示優惠已兌換完畢；每訂單最多買3送3；商品金額為中杯價格，需另加價升級大杯享優惠活動；請以2的倍數訂購，並留意下單金額為「折扣後金額」才有優惠；加料需額外加價，購買不包含於優惠中。

📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats春橙系列「買一送一」
萬波島嶼紅茶春橙系列回歸熱賣了，即日起至3月26日，在Uber Eats外送平台上，還推出春橙翡翠、春橙烏龍「買一送一」優惠，獨家限量，鐵粉們免出門也能喝一波。

▲大苑子4月每週將在APP上架21000張買二送一的驚喜優惠券，首週組合為「旺來翡翠」。（圖／大苑子提供）
▲大苑子Uber Eats指定手搖「買一送一」。（圖／大苑子提供）
📌大苑子：Uber Eats指定手搖「買一送一」
鮮果專家大苑子不只和壽司郎聯名開吃「莓好時光霜淇淋」。大苑子即日起至3月26日，還在Uber Eats外送平台上，推出蔓越莓冰醋、百年仙草干茶「買一送一」專屬優惠。

📌珍煮丹：2杯99元！Uber Eats指定品項「買一送一」
珍煮丹全新推出「青梅微醺0%氣泡飲」，酸甜青梅口味的淡淡茶香裡，喝得到啤酒風味底蘊，神秘的0%微醺搭配氣泡感，像酒又像茶的微妙滋味，即日起至3月31日，祭出現場販售「2杯乾杯價99元」，推薦大家喝喝看。

另外即日起至3月26日，珍煮丹在Uber Eats外送平台上，也限定推出復刻紅茶、琥珀烏龍拿鐵「買一送一」專屬優惠。珍煮丹竹南科專店正式開幕限定活動，3月24日最後一天全飲品「買一送一」，包括大人氣的經典黑糖珍珠鮮奶、青檸桂花釀粿粿、十分芋芋鮮奶，消費都能享有「買一送一」。

▲在台灣經營有10年的珍煮丹，選擇今年第一季插旗南韓正式開幕營運，首店雖選在釜山，但租下一整棟3層樓，宣示了進軍南韓的決心。圖為超人氣黑糖珍珠鮮奶。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹新開幕門市、Uber Eats外送平台上皆有「買一送一」。（圖／珍煮丹提供）
📌功夫茶：「1+1」75元！兒童節送繪本組　Uber Eats「買一送一」
功夫茶即日起至4月24日，「春日的第一杯奶茶」回饋活動開跑，買指定奶茶＋純茶「1+1」優惠價75元，大杯奶茶可選重焙鐵觀音奶、翠玉奶茶、或岩紅厚奶茶，搭配大杯純茶有重焙鐵觀音、四季春青茶、岩葉紅茶、翠玉綠茶可任選。適逢兒童節/清明假期加碼，4月4日當天到功夫茶買2杯無咖啡因的「黑糖波霸純鮮奶」，可免費獲得「功夫小繪本組」，裡面有著色本乙本、色鉛筆乙罐，限量只送不賣。

而即日起至3月26日，功夫茶還在Uber Eats外送平台上，開喝青梅果釀、重焙鐵觀音奶、芭樂輕檸「買一送一」限定優惠。

📌康青龍：Uber Eats 4款手搖「買一送一」
康青龍即日起至3月26日，也獨家在Uber Eats外送平台上大推「買一送一」優惠活動！指定品項包括粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍清茶共4款手搖飲料都能「買一送一」；加碼UberOne會員消費滿350元「再享85折」優惠。

📌日出茶太Uber Eats指定品項「買一送一」
日出茶太即日起至3月26日，於Uber Eats外送平台上，有獨家鮮柚翡翠綠、紫玫瑰荔枝凍飲「買一送一」優惠。

▲TEA TOP竹香厚鮮奶「第二杯10元」！「1+1+1」雙杯免費加料100元。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP新店開幕「買一送一」。（圖／TEA TOP提供）
📌TEA TOP：限店「買一送一」手搖飲料優惠
TEA TOP淡水清水店開幕優惠，3月25日至3月26日，消費贈送「半價」折價券（使用期限3月31日至4月30日、限大杯、來店自取）；3月27日至3月28日，購買30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、到店自取）；3月29日至3月30日，指定飲品可享限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。

TEA TOP豐原三豐店也開幕試營運，3月31日至4月1日，消費贈送「半價」折價券（使用期限4月7日至5月14日、限大杯、來店自取）4月2日至4月4日，購買30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、到店自取）；4月5日至4月6日，指定飲品可享限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。



身分證對中「2、6」星巴克買一送一不用抽！規則公開：隨便拿都中

茶之魔手3月24日台北開幕！「全品項買5送1」慶城街1號商場試營運

鶴茶樓開賣「難喝那堤」盲盒手搖飲料！3種惡搞等級愚人節玩很大

CoCo珍珠奶茶買一送一！7-11可不可珍珠歐蕾55元　星巴克也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞