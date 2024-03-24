星巴克、可不可「買一送一」！茶之魔手買5送1、鶴茶樓1元一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克2024歡慶26週年「買一送一」數位體驗活動，即日起至4月1日，完成「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗後就能抽獎，超值「買一送一」、「第二杯半價」優惠天天抽，一天最多可使用LINE、Facebook、Google帳號抽獎3次；兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。提醒大家，由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。
3月28日至3月29日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，出示任一證件上出現2、6數字，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，相當於直接爽喝「買一送一」不用抽數位體驗！而且《NOWnews今日新聞》幫大家求證過星巴克，「任一證件」不限身分證，連健保卡、學生證等任一證件都適用，不只能對身分證字號，證件上的卡號、日期、甚至地址資料都能拿來兌獎。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌茶之魔手「買5送1」台北慶城店開幕
台北粉絲總算等到「茶之魔手」來開店！台北首間門市台北慶城店，就位在臨近捷運南京復興站的「慶城街1號」複合商場，將於今日上午9點正式對外試營運。由總部直營創立的「PLUS示範店」，歡慶開幕祭出「全品項買5送1」優惠活動。
📌鶴茶樓新店開幕只要1元！
鶴茶樓即將新開高雄岡山站前店，3月28日至4月5日試營運、4月6日正式開幕歡慶開幕推出6大手搖飲料「只要1元」！4月6日1PM起，鶴頂紅茶、桂香烏龍茶、綺夢那堤「只要1元」；6PM起，金萱青茶、藝伎紅茶、舶來那堤「只要1元」。提醒大家，1元飲品比例固定，皆為中杯500ml；兩個時段各售100杯；每人限購一杯；優惠僅限到店，電話自取、外送不適用。
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats新品「買一送一」
可不可熟成紅茶又有買一送一優惠了！即日起至3月26日，在Uber Eats外送平台上推出「橘果熟成、草莓歐可」2款手搖飲料大杯買一送一活動；UberOne會員還加碼單筆滿299元可享85折好康（單筆最高折抵50元）。
提醒大家，每日限量，優惠組數售完為止；品項未有「綠色字樣」表示優惠已兌換完畢；每訂單最多買3送3；商品金額為中杯價格，需另加價升級大杯享優惠活動；請以2的倍數訂購，並留意下單金額為「折扣後金額」才有優惠；加料需額外加價，購買不包含於優惠中。
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats春橙系列「買一送一」
萬波島嶼紅茶春橙系列回歸熱賣了，即日起至3月26日，在Uber Eats外送平台上，還推出春橙翡翠、春橙烏龍「買一送一」優惠，獨家限量，鐵粉們免出門也能喝一波。
📌大苑子：Uber Eats指定手搖「買一送一」
鮮果專家大苑子不只和壽司郎聯名開吃「莓好時光霜淇淋」。大苑子即日起至3月26日，還在Uber Eats外送平台上，推出蔓越莓冰醋、百年仙草干茶「買一送一」專屬優惠。
📌珍煮丹：2杯99元！Uber Eats指定品項「買一送一」
珍煮丹全新推出「青梅微醺0%氣泡飲」，酸甜青梅口味的淡淡茶香裡，喝得到啤酒風味底蘊，神秘的0%微醺搭配氣泡感，像酒又像茶的微妙滋味，即日起至3月31日，祭出現場販售「2杯乾杯價99元」，推薦大家喝喝看。
另外即日起至3月26日，珍煮丹在Uber Eats外送平台上，也限定推出復刻紅茶、琥珀烏龍拿鐵「買一送一」專屬優惠。珍煮丹竹南科專店正式開幕限定活動，3月24日最後一天全飲品「買一送一」，包括大人氣的經典黑糖珍珠鮮奶、青檸桂花釀粿粿、十分芋芋鮮奶，消費都能享有「買一送一」。
📌功夫茶：「1+1」75元！兒童節送繪本組 Uber Eats「買一送一」
功夫茶即日起至4月24日，「春日的第一杯奶茶」回饋活動開跑，買指定奶茶＋純茶「1+1」優惠價75元，大杯奶茶可選重焙鐵觀音奶、翠玉奶茶、或岩紅厚奶茶，搭配大杯純茶有重焙鐵觀音、四季春青茶、岩葉紅茶、翠玉綠茶可任選。適逢兒童節/清明假期加碼，4月4日當天到功夫茶買2杯無咖啡因的「黑糖波霸純鮮奶」，可免費獲得「功夫小繪本組」，裡面有著色本乙本、色鉛筆乙罐，限量只送不賣。
而即日起至3月26日，功夫茶還在Uber Eats外送平台上，開喝青梅果釀、重焙鐵觀音奶、芭樂輕檸「買一送一」限定優惠。
📌康青龍：Uber Eats 4款手搖「買一送一」
康青龍即日起至3月26日，也獨家在Uber Eats外送平台上大推「買一送一」優惠活動！指定品項包括粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍清茶共4款手搖飲料都能「買一送一」；加碼UberOne會員消費滿350元「再享85折」優惠。
📌日出茶太：Uber Eats指定品項「買一送一」
日出茶太即日起至3月26日，於Uber Eats外送平台上，有獨家鮮柚翡翠綠、紫玫瑰荔枝凍飲「買一送一」優惠。
📌TEA TOP：限店「買一送一」手搖飲料優惠
TEA TOP淡水清水店開幕優惠，3月25日至3月26日，消費贈送「半價」折價券（使用期限3月31日至4月30日、限大杯、來店自取）；3月27日至3月28日，購買30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、到店自取）；3月29日至3月30日，指定飲品可享限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。
TEA TOP豐原三豐店也開幕試營運，3月31日至4月1日，消費贈送「半價」折價券（使用期限4月7日至5月14日、限大杯、來店自取）4月2日至4月4日，購買30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、到店自取）；4月5日至4月6日，指定飲品可享限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。