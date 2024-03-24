員工下班「水壺裝滿帶回家」！老闆開砲：當我眼瞎　他提告下場曝

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貼文曝光後，不少網友完全不認同這樣的說法，紛紛表示「有夠可悲，飲水機裝水你是有什麼損失？公司關一關吧」、「連水都不捨得給員工裝，早點收一收吧」、「吃零食那些就算了，裝個水而已也可以講成這樣」、「第一次看到有老闆在計較裝水的問題，算是開眼界了」。
下班裝水回家喝錯了嗎？曾有老闆真的提告員工「二度敗訴」
過去高雄蔡姓補習班員工跟一名楊姓老闆就曾經因為「裝水」問題鬧上法院，該員工每天都會自備5罐600c.c的空寶特瓶來公司裝水回家喝，本來都沒事，後來跟楊姓老闆因為薪資退休金提撥糾紛鬧上法庭，楊姓老闆反對該員工提告刑事竊盜罪和民事求償。
後來在一審時，高雄簡易庭審理後認為蔡女裝水回家喝的事情，補習班同仁不但都知道，楊男自己也有在飲水機上方裝設監視器，但卻從未制止，加上雙方先前勞資糾紛調解成立，已經註明「兩造僱傭關係存續期間權益其餘請求拋棄」，據此認定楊男請求並無理由，判老闆敗訴。
老闆不服上訴二審高雄地方法院，法官認為原審認事用法並無不當，楊男上訴並無理由，據此再判決楊男敗訴，全案定讞。只能說，這種事一般老闆幾乎都不會在意，如果身為老闆連水都不給員工喝，那還是有些尷尬。