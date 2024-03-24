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員工下班「水壺裝滿帶回家」！老闆開砲：當我眼瞎　他提告下場曝

▲一名老闆上網抱怨，表示看到許多員工下班前都會到茶水間把水壺裝滿，認為這樣的行為並不好。（圖／NOWnews資料照）
▲一名老闆上網抱怨，表示看到許多員工下班前都會到茶水間把水壺裝滿，認為這樣的行為並不好。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

許多公司裡面都設有茶水間，提供給公司的員工飲水或者是泡咖啡等等，也會設置冰箱給員工使用，不過你是否有習慣在下班要回家的時候，走到茶水間去把水壺裝滿帶回家呢？近日，一名老闆在社群上抱怨，表示看到有許多員工都這樣子「竊取公司資產」，讓他感到非常不滿，貼文引起廣大迴響，不少網友大酸該老闆：「連裝水都不行，公司可以關一關了」。

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一名公司老闆在「Dcard」貼文指出「公司提供飲水機，是讓員工們上班有水可以喝，但這些資源都僅限在公司裡面使用，但是最近發現有不少員工會在下班之前，跑到茶水間把水壺裝滿，當我們老闆都眼瞎？公司的資產不是這樣用的！」

▲蔡姓老師離職後被指控，每天「偷竊」飲水機的水回家飲用。（示意圖／取自unsplash）
▲一名老闆不滿員工下班前都到飲水機把水壺裝滿，開砲「公司資產不是這樣用的」。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後，不少網友完全不認同這樣的說法，紛紛表示「有夠可悲，飲水機裝水你是有什麼損失？公司關一關吧」、「連水都不捨得給員工裝，早點收一收吧」、「吃零食那些就算了，裝個水而已也可以講成這樣」、「第一次看到有老闆在計較裝水的問題，算是開眼界了」。

下班裝水回家喝錯了嗎？曾有老闆真的提告員工「二度敗訴」

過去高雄蔡姓補習班員工跟一名楊姓老闆就曾經因為「裝水」問題鬧上法院，該員工每天都會自備5罐600c.c的空寶特瓶來公司裝水回家喝，本來都沒事，後來跟楊姓老闆因為薪資退休金提撥糾紛鬧上法庭，楊姓老闆反對該員工提告刑事竊盜罪和民事求償。

▲有位公司面試時詢問「如何把一瓶普通的礦泉水賣到價格高達500元人民幣？」許多求職者選擇拒答，卻有一名神人靠著一句話錄取。（示意圖／翻攝pixabay）
▲過去一名補習班員工每天都會自備寶特瓶到公司裝水回家喝，後來被老闆一舉告上法院。（示意圖／翻攝pixabay）
後來在一審時，高雄簡易庭審理後認為蔡女裝水回家喝的事情，補習班同仁不但都知道，楊男自己也有在飲水機上方裝設監視器，但卻從未制止，加上雙方先前勞資糾紛調解成立，已經註明「兩造僱傭關係存續期間權益其餘請求拋棄」，據此認定楊男請求並無理由，判老闆敗訴。

老闆不服上訴二審高雄地方法院，法官認為原審認事用法並無不當，楊男上訴並無理由，據此再判決楊男敗訴，全案定讞。只能說，這種事一般老闆幾乎都不會在意，如果身為老闆連水都不給員工喝，那還是有些尷尬。

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