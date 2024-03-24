比陳桂林9次聖筊強！木柵古廟「男子擲出立筊」　命理師曝2種可能

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木柵集應廟日前在臉書粉專發文表示「3月20日下午，有一名年紀約為60歲、滿頭白髮，身高160公分，穿著灰色上衣與淺色牛仔褲的男性信徒來本廟參拜，並擲筊向保儀尊王詢問問題，擲出『立筊』後通知廟方人員就離開了。」
廟方表示「立筊一般視為神明有話要對信眾說，希望各界可以幫忙協尋該名信徒，讓本廟與他同在，一起聽聽神明想傳達什麼資訊！同時這也表示這段時間神明希望有更多信眾來參拜，以便傳達神旨，讓社會人心得到更好的教化，若是大眾在此時前往參拜，特別能得到足以轉運、消災、避難的時機。」
命理師分析「立筊」兩種可能性！神明可能想傳遞重要訊息
對於木柵集應廟的遇到有信徒擲「立筊」的情況，「知臨仙境」執行長、易經命理師高煜霖分析，通常會擲筊就是信徒有事要請教神明，然而擲出「立筊」就是表示問題沒有請示完成，通常需要通知廟方來解釋，而該名男子擲出「立筊」之後就離開，其實是不符合擲筊的流程，推測可能是該廟主神化身成「男子形體」出來擲筊，想要透過「立筊」展現神蹟。
高煜霖也說，如果用一般民俗請示問題的角度來看，神明很可能有事要請該位「擲主」注意或配合，像是可能是身體健康有出現問題，也有可能是要對方當爐主，或者希望他來服務神明等等，是要傳達重要的訊息。
擲出「立筊」機率超級低！最佳處理方式這樣做
通常我們去擲筊的時候，我們已經都很習慣神明用「一正一反」的聖筊來告知我們「這可行」，但是「立筊」的真正含義其實是神明「沒有做出回答」，一般廟宇都會將其立筊是為神蹟，有時候還要拉個紅線給圍起來，讓來廟宇參拜的信徒做一個見證。
由於擲出「立筊」機率實在太低，以木柵集應廟來說，創立130年以來才第一次，因此民間習俗也有人將其視為「神明有重要的事情要傳達給民眾」，廟方都會領著擲出「立筊」的信徒向神明再度請示，畢竟人一生要擲出「立筊」的機會可能都不見得有一次，下次如果你真的在廟宇擲出「立筊」，記得一定要通知廟方，詢問廟方如何處理這個情況哦！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。