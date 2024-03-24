柳賢振返韓職初登板！開幕戰3.2局失5分 遭衛冕軍LG雙子狙擊吞敗
年滿36歲的韓籍前大聯盟強投柳賢振在休賽季，簽下8年170億韓元（約新台幣4.37億）的大合約重返韓職加盟韓華鷹（KBO），但昨（24）日韓職開幕戰先發出戰衛冕軍LG雙子，僅投3.2局就失掉5分，終場韓華鷹以2:8輸球，柳賢振吞下返回韓職後的首場敗投。
記者張志宇／綜合報導
柳賢振本場的失分危機先是發生在2局，當時滿壘時被敲出適時安打失掉2分，隨後在第4局、2出局後，柳賢振先是投出保送，緊接著韓華鷹「守備煮粥」，讓對手攻佔二、三壘，接著柳賢振被敲出連續3安，失掉3分退場休息。
總計柳賢振本場僅投3.2局，用掉86球，其中有55顆好球，被敲出6安、送出3保送，失掉5分（2分為自責分），目前防禦率為4.91，柳賢振則是承擔本場敗投，無緣拿下返韓後首勝。
對於本場表現不盡理想，柳賢振則向韓媒《韓聯社》透露，「自己的球速還不錯，但我確實在控球上面有點掙扎，沒有按造自己想要的方式在投球，但我保證『下一場表現會再更好』。」
柳賢振生涯曾在2006年至2012年效力韓華鷹，2013年轉戰大聯盟後，先是加盟洛杉磯道奇，隨後加盟多倫多藍鳥，生涯在大聯盟11年累積78勝48敗，平均防禦率3.27，更曾在2019年以單季防禦率2.32，拿下國家聯盟防禦率王。
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