MLB／藤浪晉太郎熱身賽防禦率高達12.27！遭下放小聯盟、無緣開季
日籍投手藤浪晉太郎在休賽季，以年薪533萬美元（約1.7億台幣）加盟紐約大都會（MLB），隨著大聯盟賽季即將到來，藤浪晉太郎還並未將身手調整到位，春訓熱身賽防禦率高達12.27，在今（24）日大都會主帥Carlos Mendoza則宣布，「藤浪晉太郎遭下放小聯盟，無緣大聯盟開季。」
記者張志宇／綜合報導
藤浪晉太郎最大問題仍在控球，熱身賽共出賽5場，皆為後援登板，主投3.2局繳出0勝、1敗、2中繼、防禦率12.27的成績，其中在3.2局的投球中雖投出5次三振，但也投出4次保送與1次觸身球，和5次暴投，每局被上壘率高達2.18。
值得一提，藤浪晉太郎與大谷翔平算是「同一世代」的選手，但去年藤浪晉太郎並沒有大谷表現來的突出，在運動家只先發7場就結束先發投手的定位，隨後轉戰金鶯，整季出賽64場，拿下7勝、8敗、2救援、5中繼成功，防禦率7.18的成績。
此外藤浪晉太郎本季選擇加盟大都會，讓大都會球團成為大聯盟史上，擁有最多日籍選手效力過的球隊，包括藤浪晉太郎在內共有15位日籍選手加盟過紐約大都會。
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