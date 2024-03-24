《康熙》天菜利晴天消失6年！轉戰中國大陸「嗑吐司度日」變這樣
「天菜男星」利晴天早期為蔡康永公司海灘娛樂的簽約藝人，經常上當紅節目《康熙來了》當嘉賓、備受矚目！自2018年起，利晴天開始將事業重心轉移至中國大陸；近日他在社群平台上透露，當年剛到北京時每天吃白吐司度日，苦撐6年至今總算生活穩定，除了演藝事業還斜槓當起咖啡師。
記者黃雅琪／綜合報導
利晴天曾演過電視劇《鳳囚凰》、《高塔公主》；電影《吃吃的愛》、《這一刻，我要世界看見》、《紅樓夢》等作品，拍攝過多部廣告和MV。近年在中國大陸發展的他，在社群平台上吐露當年苦熬心聲，提到早年隻身前往北京打拚時，跟身邊的人借來的錢付完房租、水電費等生活開銷後，每天只能吃一片白吐司度日，朋友在他有難時請吃飯的恩情，至今利晴天仍感激在心。
聊到當年在台灣拍戲的日子，利晴天表示有一次接到家人來電，說爺爺已經在彌留狀態隨時會離開，但他堅決完成拍攝進度，就這樣一路拍到半夜12點才收工，開車直奔台中老家的路上，他在車內崩潰大哭，至今回想起這段過往，利晴天直呼：「這個行業一點也不開心。」現在的他除了演藝事業，還考到咖啡師、烘焙師證照，多元發展只求活在當下：「人生啊，沒有如果，因為你就是會做那樣的選擇。」
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