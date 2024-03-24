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柯佳嬿無助徘徊東區街頭！「急Call坤達求救」現身髮廊借錢

▲柯佳嬿身上錢不夠徘迴在東區街頭，一度急call坤達求救，最後她走到髮廊借錢。（圖／資料照）
▲柯佳嬿身上錢不夠徘迴在東區街頭，一度急call坤達求救，最後她走到髮廊借錢。（圖／資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

演員柯佳嬿靠著《必娶女人》、《想見你》拿下兩座金鐘視后，2017年和坤達結婚後，婚姻生活備受關注。22日柯佳嬿發文透露，自己到東區的超市買東西，結帳時發現身上現金不足，讓她在東區急求助，連坤達和KID也幫她想辦法，最後她跑到認識的髮廊借錢，整個購物過程膽戰心驚，讓她直呼「是說剛剛真的沒有攝影機跟著我嗎？」

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▲▼柯佳嬿有「藝界扶龍王」稱號，「旺男」的都市傳說不少，本人和老公坤達都認證。（圖／翻攝自柯佳嬿臉書）
▲柯佳嬿買東西沒帶夠現金，一度向坤達、KID求救。（圖／翻攝自柯佳嬿臉書）
柯佳嬿22日發文透露，自己一人到超市買了一大袋東西，結帳時發現自己手上帶的信用卡，超市沒有配合不能刷，身上現金又不足，「於是我call out求救，隨機問問看有沒有認識的人在東區」，她也一度向老公坤達及好友KID求救，兩人差點要請人送錢過去，由於兩人都是《綜藝玩很大》的小隊長，她笑說：「真的連平時都有隊長的風範」。

▲吳宗憲（中）KID（右）、坤達主持的《綜藝玩很大》推出聯名保險箱。吳宗憲不禁開玩笑稱，家裡要備2台點鈔機，24小時不眠不休算鈔票。（圖／好看娛樂提供）
▲坤達（左）和KID（右）是《綜藝玩很大》的小隊長。（圖／好看娛樂提供）
柯佳嬿一度在街頭徘迴感到無助，最後她跑到認識的髮廊借錢，終於順利將購買的商品帶回家，整個購物過程一波三折，柯佳嬿質疑「是說剛剛真的沒有攝影機跟著我嗎？」笑說頓時覺得自己好像在錄綜藝節目，最後順利完成任務。

▲柯佳嬿分享自己到超市買東西過程，笑說像在錄綜藝節目。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿分享自己到超市買東西過程，笑說像在錄綜藝節目。（圖／柯佳嬿IG）
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