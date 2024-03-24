柯佳嬿無助徘徊東區街頭！「急Call坤達求救」現身髮廊借錢
演員柯佳嬿靠著《必娶女人》、《想見你》拿下兩座金鐘視后，2017年和坤達結婚後，婚姻生活備受關注。22日柯佳嬿發文透露，自己到東區的超市買東西，結帳時發現身上現金不足，讓她在東區急求助，連坤達和KID也幫她想辦法，最後她跑到認識的髮廊借錢，整個購物過程膽戰心驚，讓她直呼「是說剛剛真的沒有攝影機跟著我嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
柯佳嬿22日發文透露，自己一人到超市買了一大袋東西，結帳時發現自己手上帶的信用卡，超市沒有配合不能刷，身上現金又不足，「於是我call out求救，隨機問問看有沒有認識的人在東區」，她也一度向老公坤達及好友KID求救，兩人差點要請人送錢過去，由於兩人都是《綜藝玩很大》的小隊長，她笑說：「真的連平時都有隊長的風範」。
柯佳嬿一度在街頭徘迴感到無助，最後她跑到認識的髮廊借錢，終於順利將購買的商品帶回家，整個購物過程一波三折，柯佳嬿質疑「是說剛剛真的沒有攝影機跟著我嗎？」笑說頓時覺得自己好像在錄綜藝節目，最後順利完成任務。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道