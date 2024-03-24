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寶地變廢墟！香港23條上路　余茂春怒批港議員「出賣自由給獨裁」

▲香港基本法第23條在近日生效，前美國國務院中國政策顧問余茂春表示，中國正在將香港這塊寶地變成廢墟。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港基本法第23條在近日生效，前美國國務院中國政策顧問余茂春表示，中國正在將香港這塊寶地變成廢墟。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

香港「維護國家安全條例」（基本法第23條）於本月23日生效。前美國國務院中國政策顧問余茂春痛批支持第23條立法的香港立法會委員，將香港「出賣給一個專制獨裁的政權」，在中國跟香港逼使外國機關撤出之下，中國正在將香港這塊寶地變成廢墟。

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香港立法會3月19日火速通過香港基本法23條立法，該法於23日生效，隨後多國迅速發聲表達關注。英美等國近80位政要聯署聲明，譴責第23條立法對香港自治、法治、權利和基本自由，帶來進一步的毀滅性打擊，呼籲國際社會對中國問責。

向來主張美國強硬對抗中國的前美國國務院中國政策顧問、美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春，近來接受《自由亞洲電台》專訪，痛批投贊成票的香港議員，表示「我覺得是香港人民最不恥的一些敗類，他們把香港的自由、民主、自治，完全出賣給一個專制獨裁的政權。這個實際上不僅僅是香港的問題，還牽涉到中國在世界舞台上，重新建立國際信譽的一個機會」。

近年來香港經濟情況日漸惡劣，英國金融機構最新發布的「全球金融中心指數」，香港連續4屆不敵新加坡，排名全球第四；「經濟學人智庫」的全球營商環境排名，香港由去年第7名跌至第9名。報導指出儘管連香港長實主席李澤鉅近期也罕見疾呼，「香港千萬、千萬要保住國際金融中心地位」。

余茂春認為，香港的金融中心地位其實早就淪陷，「香港在過去100多年來，有非常光輝的歷史，而且在中國現代化起了舉足輕重的作用。現在這個歷史使命完成了，因為中共把為自己做出巨大貢獻的香港那麼一塊寶地，變成一個廢墟。」

至於美國是否將放棄香港？余茂春表示，「不是說放棄不放棄，因為美國、西方國家，他們這些公司、出版、新聞，這些東西在香港都生存不下去了。不是說美國要放棄，而是中共對香港統治的方法，逼迫這些機關、機構撤出香港」。

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