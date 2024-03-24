寶地變廢墟！香港23條上路　余茂春怒批港議員「出賣自由給獨裁」

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向來主張美國強硬對抗中國的前美國國務院中國政策顧問、美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春，近來接受《自由亞洲電台》專訪，痛批投贊成票的香港議員，表示「我覺得是香港人民最不恥的一些敗類，他們把香港的自由、民主、自治，完全出賣給一個專制獨裁的政權。這個實際上不僅僅是香港的問題，還牽涉到中國在世界舞台上，重新建立國際信譽的一個機會」。
近年來香港經濟情況日漸惡劣，英國金融機構最新發布的「全球金融中心指數」，香港連續4屆不敵新加坡，排名全球第四；「經濟學人智庫」的全球營商環境排名，香港由去年第7名跌至第9名。報導指出儘管連香港長實主席李澤鉅近期也罕見疾呼，「香港千萬、千萬要保住國際金融中心地位」。
余茂春認為，香港的金融中心地位其實早就淪陷，「香港在過去100多年來，有非常光輝的歷史，而且在中國現代化起了舉足輕重的作用。現在這個歷史使命完成了，因為中共把為自己做出巨大貢獻的香港那麼一塊寶地，變成一個廢墟。」
至於美國是否將放棄香港？余茂春表示，「不是說放棄不放棄，因為美國、西方國家，他們這些公司、出版、新聞，這些東西在香港都生存不下去了。不是說美國要放棄，而是中共對香港統治的方法，逼迫這些機關、機構撤出香港」。