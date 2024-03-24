MLB／菊池雄星、前田健太先發較勁一同落難！兩人投不滿4局被打爆
大聯盟（MLB）春訓熱身賽今（24）日上演日本強投對決，由底特律老虎前田健太，對決多倫多藍鳥菊池雄星，但雙方像是說好的一樣一起被打爆，兩位日籍投手皆投不滿4局就退場，但終場老虎仍以10:7擊敗藍鳥，前田健太靠著隊友強大火力支援拿下勝投。
記者張志宇/綜合報導
本場前田健太僅投3.2局用90球，遭敲10支安打，失掉6分責失，送出7次三振與1保送、1觸身，但在退場時老虎仍以8:7領先，最終收下勝投，這一勝也是前田健太在熱身賽斬獲的第2勝（1敗），防禦率為5.82。
藍鳥菊池雄星本戰表現更不及格，僅投3.1局用83球，被敲出6安、包括3轟失掉8分，送出2三振、3保送，賽後防禦率暴漲至16.43，吞下在熱身賽第2敗（1勝）。
本場雙方火力皆集中在前5局，後半段僅老虎在6局添得2分，終場就以10:7擊敗藍鳥，雖藍鳥吞下敗仗，但陣中砲手火力都維持不錯，Justin Turner有開轟表現，Vladimir Guerrero Jr.與George Springer也有猛打賞演出。
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