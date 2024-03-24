粉紅超跑北返發威！白沙屯媽祖「12小時急行50km」 信眾快被海放
苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，今（24）日零時45分於北港朝天宮完成「進火」儀式後，「粉紅超跑」便起駕回鑾，結果12小時內急行了50公里，抵達彰化縣芳苑鄉王功福海宮駐駕休息，上演「北返急行軍」，更讓許多信眾差點被海放。
記者潘毅／綜合報導
今（24）日恰逢周日，跟著白沙屯媽祖北返回鑾的信徒數量相當可觀，沒想到凌晨12點「粉紅超跑」從朝天宮起駕後，竟12小時間狂奔急行，中途幾乎沒有長時間停駕休息，到了今（24）日中午12點時，粉紅超跑已經抵達彰化的王功福海宮，路程長達50公里。
「粉紅超跑」北返腳程相當快，再加上今日中部氣溫上看30度，因此有信眾苦笑表示，身體有些跟不上，但只要一休息就會被海放。目前白沙屯媽祖預計在王功福海宮駐駕休息至下午3點半，之後會再度起駕繼續北返，預計在3月26日下午2點35分回到拱天宮，北返要3天內要走完200公里的急行軍路程。
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日0點10分
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日