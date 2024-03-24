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粉紅超跑北返發威！白沙屯媽祖「12小時急行50km」　信眾快被海放

▲粉紅超跑起駕回鑾，結果白沙屯媽祖北返路程12小時內急行了50公里。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）
▲粉紅超跑起駕回鑾，結果白沙屯媽祖北返路程12小時內急行了50公里。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）

記者潘毅／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，今（24）日零時45分於北港朝天宮完成「進火」儀式後，「粉紅超跑」便起駕回鑾，結果12小時內急行了50公里，抵達彰化縣芳苑鄉王功福海宮駐駕休息，上演「北返急行軍」，更讓許多信眾差點被海放。

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今（24）日恰逢周日，跟著白沙屯媽祖北返回鑾的信徒數量相當可觀，沒想到凌晨12點「粉紅超跑」從朝天宮起駕後，竟12小時間狂奔急行，中途幾乎沒有長時間停駕休息，到了今（24）日中午12點時，粉紅超跑已經抵達彰化的王功福海宮，路程長達50公里。

▲「粉紅超跑」今（24）日凌晨從朝天宮起駕後，竟12小時間狂奔急行，中途幾乎沒有長時間停駕休息。
▲「粉紅超跑」今（24）日凌晨從朝天宮起駕後，竟12小時間狂奔急行，中途幾乎沒有長時間停駕休息。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）
「粉紅超跑」北返腳程相當快，再加上今日中部氣溫上看30度，因此有信眾苦笑表示，身體有些跟不上，但只要一休息就會被海放。目前白沙屯媽祖預計在王功福海宮駐駕休息至下午3點半，之後會再度起駕繼續北返，預計在3月26日下午2點35分回到拱天宮，北返要3天內要走完200公里的急行軍路程。

▲白沙屯媽祖中午駐駕彰化縣芳苑鄉王功福海宮，預計休息到下午3時30分起駕出發。
▲白沙屯媽祖中午駐駕彰化縣芳苑鄉王功福海宮，預計休息到下午3時30分起駕出發。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程

放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日0點10分
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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