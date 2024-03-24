悍匪持衝鋒槍掃射派出所！警匪「駁火99槍」 槍戰驚險場面曝光
桃園市桃園區昨（23）日深夜爆發警匪槍戰，43歲楊姓男子駕駛BMW轎車，身穿防彈背心，前往桃園景福派出所後，持槍對著門口一陣掃射後逃逸，警方立刻攔截圍捕，過程中雙方爆發槍戰，其中22歲蔡姓員警左肩中彈，倒下之後仍奮力開槍回擊，令人讚賞。據了解，楊男開40槍，警開59槍回擊，合計連開99槍，當時槍戰激烈畫面也曝光。
記者孫唯容／綜合報導
據悉，楊男於23日深夜接近11點，開車到景福派出所門口，持2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，搖下車窗朝著門口開槍後，一踩油門駕車加速逃逸，警方隨即展開追捕，一路追到力行路、永安路口，蔡姓員警喝令楊男下車，而楊男卻直接從車內開槍，蔡員當場左肩中彈倒地，但他仍奮力朝楊男車輛連開12槍回擊。
根據員警秘錄器畫面，警匪發生駁火與衝撞，楊男一路逃到永安路及富國路口，警方派出多台警車沿路夾擊，最終將楊男逼停，最後狼狽落網，警方從他身上查獲多發子彈及衝鋒槍、手槍等，員警合計開59槍，楊男開40槍，共計開了99槍。
楊男遭壓制後，警方在現場起出2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，並在其口袋內發現多枚子彈。後續警方也查出，楊男23日晚間6點曾在臉書發表仇警言論，批評警方吃案、欺壓百姓，還在留言處PO出3把作案槍枝，不過楊男實際為治安不良份子，平常以放款借貸為生，並吸收小弟從事不法，除槍砲之外，還有毒品、妨害自由前科，全案仍在釐清中。
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