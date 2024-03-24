炸雞、蛋捲冰淇淋買一送一！麥當勞、必勝客、肯德基6大速食優惠

速食控們把握最後時間吃優惠！炸雞、蛋捲冰淇淋「買一送一」倒數！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理麥當勞、肯德基、拿坡里、達美樂，共6大速食優惠，爆紅必勝客烏龜「草仔粿披薩」今開賣、實品開箱試吃口感曝光，頂呱呱「炸雞+呱呱包」99元優惠最後一天，看完這篇就快衝。
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麥當勞2024龍年開春優惠券超值「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條還有「加1元多一件」好康。本週麥當勞APP隱藏優惠，即日起至3月24日最後一天，單點蛋捲冰淇淋「買一送一」（不適用得來速）、單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送中薯」。提醒大家，APP優惠券限兌換一次；不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌必勝客烏龜「草仔粿披薩」開賣！
必勝客爆紅烏龜「草仔粿披薩」今正式開賣，「芝心雙粿草仔龜披薩」實品開箱，本尊有著皺皺綠皮、張開大嘴咬住薯金幣，長相微驚悚！《NOWnews今日新聞》記者試吃，覺得萬丹紅豆餡真實口感紮實不甜膩，很像在吃「紅豆麻糬麵包」的感覺；而撒有香菜的艾草粿皮、包住滿滿菜脯米的龜殼，還吃得到一點點淡淡的胡椒香，鹹香「草仔粿」還願度頗高，單點優惠價399元（原價780元），一早就有單店爆做10幾隻烏龜，差點趕不上外送。
📌拿坡里3大優惠！「炸雞桶買一送一」、「大披薩＋6塊炸雞」499元
拿坡里早鳥開跑清明兒童節優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至4月17日「炸雞桶買一送一」！買「6隻酷樂雞腿桶」直接送一斤「滋汁腿排桶」，兩桶炸雞特價390元（原價660元）；「拿坡里披薩.炸雞」即日起至3月31日，外帶或內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），大披薩口味還可以任選，炸雞也能換成烤雞；而3月27日至4月9日，於外送平台Uber Eats消費拿坡里滿599元「贈送小披薩」（價值269元），吃好吃滿都有優惠。
📌肯德基「12顆蛋撻＋點心拼盤」499元
肯德基為號召民眾響應自家外送共享中心，超狂推出「12顆蛋撻＋點心拼盤」只要499元外送限定優惠，即日起至4月22日，不用輸入優惠代碼，499元就能開吃「原味蛋撻 x 12＋莫札瑞拉起司球 x 3＋大薯＋上校雞塊4塊＋QQ球」，回饋下殺63折；而且承諾「全年專業外送25分鐘美味到」，遲到就請吃炸雞一塊。若外送超過25分鐘遲到，會以簡訊發送一張咔啦脆雞兌換券至訂購留存的手機號碼，民眾可於下次消費滿99元後兌換。
另外還有優惠代碼「50390」，399元爽吃「咔啦脆雞(辣) x 4＋上校雞塊4塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(中) x 2」；優惠代碼「50389」則能吃「咔啦脆雞(辣) x 8＋咔啦雞腿堡(辣) x 2＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋瓶裝百事可樂」，優惠價754元。
📌達美樂菜單大改版！極致干貝海鮮下殺299元
達美樂本週菜單大升級，與10款台灣小農在地食材合作，兩大招牌口味全新上架，使用台灣金鑽鳳梨升級「金鑽夏威夷」、並改版海鮮披薩成「極致干貝海鮮」，要讓民眾天天吃得像過年「每片披薩都有干貝及白蝦」，開賣後即日起至4月21日更祭出「下殺299元」優惠價。
📌頂呱呱「炸雞+呱呱包」99元！「6塊炸雞桶」269元
頂呱呱3月24日吃雞不吃土優惠，4款省錢套餐「下殺99元起」今最後一天。推薦百元有找雞呱A組「原味炸雞＋呱呱包」特價99元（原價125元）、勇薯B組「阿勇雞塊6塊附田園醬＋地瓜薯條」也是特價99元（原價125元），堪稱最划算的佛心組合；另外還有「原味炸雞3塊＋原味雞腿3支」6塊雞飽足組特價269元（原價360元）；「辣味炸雞3塊＋辣味雞翅3支」6塊雞辣台組特價299元（原價372元）。