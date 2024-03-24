出身警察世家！22歲勇警中彈倒地仍還擊12槍 不害怕堅持留桃園
桃園市桃園區深夜爆發警匪槍戰，43歲楊景隆昨（23）日駕駛BMW轎車，身穿防彈背心，前往桃園景福派出所持槍，對著門口一陣掃射後逃逸，警方立刻攔截圍捕，過程中雙方爆發槍戰，其中22歲的員警蔡淳宇肩膀遭楊嫌開槍擊中，倒地依然奮力開12槍回擊，令人讚賞。據了解，蔡家父子都是警察，其父也剛從警職退休，事發後蔡淳宇與父親都不畏懼，堅持要繼續留在桃園。
記者孫唯容／綜合報導
悍匪楊景隆有多項槍砲、妨害自由前科，疑似因去年5月因被警方查緝槍砲案件，因此心存不滿，23日晚間先是在臉書發表仇警言論後，深夜接近11點，開車到景福派出所門口，持2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，搖下車窗朝著門口開槍後，一踩油門駕車加速逃逸，警方隨即展開追捕，一路追到力行路、永安路口，員警蔡淳宇喝令楊男下車，而楊景隆卻直接從車內開槍，蔡淳宇當場左肩中彈倒地，但他仍奮力朝楊男車輛連開12槍回擊。
警方見狀立即呼叫線上警力攔截圍捕，雙方爆發警匪槍戰，最後警方透過夾擊，在永安路、富國路將楊景隆緝捕歸案，當場起出2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，並在其口袋內發現多枚子彈。員警合計開59槍，楊男開40槍，共計開了99槍。
蔡淳宇昨天經救護車送醫後，左肩創傷、腹部擦傷，所幸意識清楚，半夜3點半左右已順利取出彈頭，並於清晨5時半左右轉入病房，今日上午還在術後休養當中。對此，桃園市警察局長吳坤旭也表示，蔡淳宇過往都是一馬當先，衝第一個去緝捕，之後傷癒也返回工作崗位，繼續維護轄區治安。
據了解，蔡淳宇是警專39期畢業，其父親也是警察，先前剛從大甲交通分隊退休，事發後父子都堅持還是要留在桃園，沒有要請調回台中。