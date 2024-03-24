22歲勇警中彈仍還擊！網友見「真面目曝光」盛讚：陽光鮮肉警
桃園市桃園區深夜爆發警匪槍戰，43歲楊景隆昨（23）日駕駛BMW轎車，身穿防彈背心，前往桃園景福派出所持槍，對著門口一陣掃射後逃逸，警方立刻攔截圍捕，過程中雙方爆發槍戰共連開99槍，其中22歲的員警蔡淳宇肩膀遭楊嫌開槍擊中，倒地依然奮力開12槍回擊，彈匣內子彈全部打光。稍早，蔡淳宇正面照也曝光，引發網友大讚真是「勇敢的陽光鮮肉警」。
記者孫唯容／綜合報導
悍匪楊景隆有多項槍砲、妨害自由前科，疑似因去年5月因被警方查緝槍砲案件，因此心存不滿，23日晚間先是在臉書發表仇警言論後，深夜接近11點，開車到景福派出所門口，持2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，搖下車窗朝著門口開槍後，一踩油門駕車加速逃逸，警方隨即展開追捕，一路追到力行路、永安路口，員警蔡淳宇喝令楊男下車，而楊景隆卻直接從車內開槍，蔡淳宇當場左肩中彈倒地，但他仍奮力朝楊男車輛連開12槍回擊，試圖阻止楊嫌逃逸。
警方呼叫線上警力攔截圍捕，雙方爆發警匪槍戰，最後警方透過夾擊，在永安路、富國路將楊景隆緝捕歸案，當場起出2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，並在其口袋內發現多枚子彈。員警合計開59槍，楊男開40槍，共計開了99槍。
中彈的員警蔡淳宇左肩創傷、腹部擦傷，所幸意識清楚，昨天經救護車送醫後，半夜3點半左右已順利取出彈頭，並於清晨5時半左右轉入病房，今日上午還在術後休養當中，沒有生命危險。
今天稍早桃園警方也曝光蔡員陽光正面照，據了解，蔡淳宇是警專39期畢業，桃園市警察局長吳坤旭讚揚其英勇行徑，並表示蔡淳宇過往都是一馬當先，衝第一個去緝捕，之後傷癒也返回工作崗位，繼續維護轄區治安。不少網友看了紛紛稱讚表示，「真是陽光鮮肉警」、「戀愛了」、「真是英勇的年輕警察」。