傅崐萁《花東快特別條例》要求編列2500億預算　「不做明天後悔」

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傅崐萁也提到，對照112年11月27日，行政院國發會通過「國道一號楊梅至頭份段拓寬工程」全長約36公里，建設總經費約1314.15億元，平均造價一公里36.5億，花東快速公路明顯值得政府投資，中央政府不應讓東西部發展不均，應更重視花東鄉親行的安全及權益。
傅崐萁提案要求，交通部應設置花東交通建設推動委員會，並邀集交通部、國發會、地方政府、環保團體、學者專家等人員共同組成，由交通部部長擔任召集人。而除了編列8年2500億元外，傅崐萁說，依本條例編列之預算，於計畫執行完畢後之賸餘款，應設立「花東交通改善建設基金」，供後續花東地區道路建設之用。
不過民進黨立院黨團總召柯建銘今（24）日說，根據大法官解釋，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，立委當然可以提法案或審查預算，但不得用特別條例要求政府編列預算、並限期完成，這已經干預行政權傅崐萁所提特別條例違憲。
柯建銘也說，關於花東快，國民黨前立委王廷升2012提過，時任立委的花蓮縣長徐榛蔚2016年也提過，2016年的可行性評估結果是不可行，而2020年重啟評估的報告預計今年8月出爐，但地質問題可能導致後續環評階段的困難。柯質疑，在評估報告出來前就強行要求政府執行，還訂出十年期限，「難道環評會通過嗎？」