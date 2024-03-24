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《射鵰》黃藥師飯店隔離87歲逝世　曾江遺作扮癌末病患逼哭影迷

▲資深演員曾江（右）因演出《射鵰英雄傳》黃藥師廣為人知，2022年在飯店隔離期間逝世、享壽87歲，遺作《源生罪》即將上映，曾江在片中扮演癌末病患令人動容。（圖／華映）
▲資深演員曾江（右）因演出《射鵰英雄傳》黃藥師廣為人知，2022年在飯店隔離期間逝世、享壽87歲，遺作《源生罪》即將上映，曾江在片中扮演癌末病患令人動容。（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

岑嘉彥執導香港電影《源生罪》，集合香港影帝任達華、金馬影后吳家麗、實力派演員曾江及鮑起靜共同演出，故事聚焦在親子之間的矛盾和牽絆。曾演出《射鵰英雄傳》「黃藥師」廣為人知的老戲骨曾江，在2022年疫情隔離期間於飯店過世，享壽87歲；他在遺作《源生罪》中演出癌症病患，詮釋久病厭世的悲傷心情，逼哭所有影迷。

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▲曾江（右起）與鮑起靜在《源生罪》片中，演出相互扶持的老夫妻，左為新人演員陳紫萱。（圖／華映）
▲曾江（右起）與鮑起靜在《源生罪》片中，演出相互扶持的老夫妻，左為新人演員陳紫萱。（圖／華映）
資深演員曾江在1983年曾經演出《射鵰英雄傳》中黃藥師一角，成為代表作，也是許多金庸迷心中詮釋黃藥師的最佳演員。曾留學美國，說了一口流利的英文的曾江，接連在好萊塢演出《007：誰與爭鋒》、《藝伎回憶錄》等電影，今年上映的《源生罪》是曾江在疫情前完成的作品，也成為他的遺作。

▲曾江（右）在拍攝《源生罪》時，親切指導新人演員陳紫萱。（圖／華映）
▲曾江（右）在拍攝《源生罪》時，親切指導新人演員陳紫萱。（圖／華映）
曾江在《源生罪》中扮演癌症末期患者，接受多次化療但還是手術不成功，再加上子女不願照顧，只有老伴鮑起靜天天為他奔波，讓他產生厭世輕生的念頭，想讓自己和太太都解脫，呈現出年長者的孤立無援。曾江和鮑起靜兩位實力派演員的合作，演出老夫老妻之間相互依靠及彼此珍惜的感情，非常讓人動容。

曾江和新人陳紫萱有不少對手戲，陳紫萱回憶起在拍攝現場，曾江親切主動的和她對戲：「在午餐時間，曾江叔知道下一場是我和他的一起演的戲，主動來叫我，說要和我對一次。」當她趕忙去拿劇本時，曾江要她放下劇本，兩人你一句我一句的開始對台詞：「曾江叔教我要消化劇情，以直接的反應去演出，更教我要善用身邊環境，像是佈景、道具來幫助自己入戲。我真的很想念他，也感謝我們有這一次合作的機會。」《源生罪》3月29日全台上映。

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