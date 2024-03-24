《射鵰》黃藥師飯店隔離87歲逝世　曾江遺作扮癌末病患逼哭影迷

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曾江在《源生罪》中扮演癌症末期患者，接受多次化療但還是手術不成功，再加上子女不願照顧，只有老伴鮑起靜天天為他奔波，讓他產生厭世輕生的念頭，想讓自己和太太都解脫，呈現出年長者的孤立無援。曾江和鮑起靜兩位實力派演員的合作，演出老夫老妻之間相互依靠及彼此珍惜的感情，非常讓人動容。
曾江和新人陳紫萱有不少對手戲，陳紫萱回憶起在拍攝現場，曾江親切主動的和她對戲：「在午餐時間，曾江叔知道下一場是我和他的一起演的戲，主動來叫我，說要和我對一次。」當她趕忙去拿劇本時，曾江要她放下劇本，兩人你一句我一句的開始對台詞：「曾江叔教我要消化劇情，以直接的反應去演出，更教我要善用身邊環境，像是佈景、道具來幫助自己入戲。我真的很想念他，也感謝我們有這一次合作的機會。」《源生罪》3月29日全台上映。
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