人氣歌手naenano快閃東區！吸百人擠爆店門口 鐵粉8點排隊
23歲日本可愛系歌手naenano在社群網站擁有700萬人追蹤，今（24）日快閃現身東區服飾店擔任一日店長，吸引100名粉絲守在店門口等候，店員受訪透露有死忠歌迷早上8點就來排隊！難得遇到台灣30度高溫，naenano中午拿著礦泉水出來發給粉絲，她說：「意外的是認識我的粉絲滿多的，還拿到親筆寫的禮物，很感動，心中想說『這是騙人的吧』。」
記者羅凌筠／台北報導
naenano昨日才抵達台灣，來不及走訪私人景點，不過平民美食也能讓她食指大動，她分享道：「超商那個有蝦子的麵很好吃！」去年她曾經來台南旅遊，對台南小吃也是印象深刻，「我在夜市吃到炸饅頭，種類口味多又好吃，想再吃一次看看。」身為潮流教主，naenano不忘分享最喜歡的穿搭單品是大學T，她提醒粉絲這個夏季三角形包包必備，粉色穿搭正流行。
而說到台灣粉絲給她的印象，naenano對於這麼多人遠道而來深感驚喜，她說：「大家知道我的名字就夠開心了，還知道我演技、拍照、唱歌等其他才華，很不可思議。」各大社群網站加總起來坐擁700萬粉絲的她，以抖音390萬粉絲是最大宗，她期許今年能衝破1000萬人，與更多人透過網路交流。
naenano小檔案
出身於靜岡縣御殿場市的naenano中學時期於Twitter開始活動，爾後於YouTube、Instagram 和TikTok展現集俏麗、空靈甚至無厘頭於一身的模樣，受到年輕世代關注；2020年出版的20歲寫真《naenano之書》獲得亞馬遜銷售排行冠軍，同年受女性時尚雜誌《LARME》邀請成為專屬模特兒，從此大開naenano的璀璨星路。
naenano近年因出演ABEMA戀愛實境節⽬《不要被愛與狼所迷惑》備受矚目，2023年更以RADWIMPS主唱野田洋次郎為其量身打造的單曲〈UANOSORA〉作為歌手出道。現在除演出連續劇、廣告，擔任電視節目固定班底，今年2月更與imase、藤田妮可等指標性歌手獲頒第7屆atmos「SNEAKER BEST DRESSER AWARD」最具影響力influencer獎。