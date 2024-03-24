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台灣人公認「最難玩亞洲國家」是它！遊客去過嚇壞　真實評價曝光

▲隨著近幾年疫情逐漸解封，不少人都會安排出國旅行，以台灣人來說，不少人都會選擇較近的亞洲地區來出遊，像是日本、韓國、中國等等。（圖/NOWnews資料照）
▲隨著近幾年疫情逐漸解封，不少人都會安排出國旅行，以台灣人來說，不少人都會選擇較近的亞洲地區來出遊，像是日本、韓國、中國等等。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著近幾年疫情逐漸解封，不少人都會安排出國旅行，以台灣人來說，不少人都會選擇較近的亞洲地區來出遊，像是日本、韓國、中國等等。然而，近期就有網友分享，自己去「香港」玩了三天兩夜，結果體驗非常不佳，不僅物價非常高，還非常擁擠、一堆沒禮貌的人，讓他現在想起來都還是「毛骨悚然」，沒想到貼文引爆熱烈討論，不少台灣遊客都有相同感受。

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一名網友在PTT貼文指出「最近跟女友安排香港三天兩夜的行程，結果去了之後整體感覺超級擁擠，物價又高的非常可怕，一餐吃下來都要兩三千台幣，去迪士尼的時候，還有一位中國國小生，經過女友旁邊直接朝著她打噴嚏，沒有任何表示就直接走掉，玩遊樂設施也一直被插隊」。

▲香港旅遊想玩些不一樣的景點，易飛網推薦「西貢橋咀島」，有著摩西紅海奇景的連島沙洲、菠蘿包石及水清沙細的半月灣。（圖／品牌提供）
▲網友分享自己去香港玩三天兩夜，但全程體驗讓他回國後，還是覺得「毛骨悚然」。（圖／NOWnews資料照）
「已經玩的不是很開心，女友第三天退房前開始嘔吐，後來我也又吐又發燒，跑去藥房買感冒藥，不知道是被坑還是真的很貴，普通的成藥竟然要賣128港幣，相當於台幣522元左右，吃完也沒覺得比較好」該網友回國之後感嘆：「以前出國都不想回來，這次去香港反而覺得終於回來了，不懂喜歡去香港的人，都是過怎樣的生活，現在想起那三天兩夜真的是毛骨悚然」。

貼文曝光後，引爆許多網友共鳴「香港真的難玩，物價貴到超誇張」、「物價真的有夠扯，去過一次就不想再去了」、「香港是美食好吃，但是都貴到你吃不下去，中國遊客也很多所以沒辦法」、「去東南亞都比香港還要好玩」、「今年二月去的，直接變成我的一訪國家，沒什麼好玩的」、「真的是最難玩的亞洲國家.......倒不如去日本韓國就好」。

▲3萬香港市民參與推薦，「最強推薦清單」出爐，最推薦的市區景點，首推尖沙咀星光大道。（圖／香港旅遊局提供）
▲不少網友在意的是「香港的物價」，多數人都覺得景點很美漂亮，就是物價實在高得太嚇人。（圖／香港旅遊局提供）
香港最可怕的是物價！遊客真實評價曝光

《NOWnews》記者也實際採訪2大2小的家庭，今年2月剛去香港遊玩6天，劉小姐向記者表示「香港的物價真的非常的不親民，像是自己在台灣常常帶小孩去親子餐廳，花費大約是落在2000元上下，但是到了香港價碼卻變成3500元，整整多支出75%左右」。

劉小姐也提供整趟行程的花費，可以發現幾乎每一餐的價格都要「破千台幣」，夜市小吃則也有許多都是破百元，甚至買個包子沒幾顆也要360元台幣。值得一提的是，劉小姐這趟去香港也剛好有買感冒藥，結果價格是552元台幣，剛好跟原PO的價格相差不元，也讓劉小姐直呼：「香港真的不適合小資族來玩，好幾年前來一次還不覺得，現在覺得物價真的高到很誇張」。

▲香港物價比台灣還要高，《NOWnews》記者實際採訪2月剛去過香港的劉小姐，她也表示：「香港物價真的非常不親民，不適合小資族去遊玩」。（圖/劉小姐授權提供）
▲香港物價比台灣還要高，《NOWnews》記者實際採訪2月剛去過香港的劉小姐，她也表示：「香港物價真的非常不親民，不適合小資族去遊玩」。（圖/劉小姐授權提供）
台灣人最愛去亞洲國家排名曝光！香港排在第六位

根據觀光署公布的最新資料，去年一整年台灣旅客出國目的地最多的國家是「日本」，全年度一共有422萬人到日本觀光；第二名則是「中國大陸」，全年度有176萬人飛到對岸；至於第三名至第五名分別為「韓國（95萬人次）」、「越南（85萬人次）」、「泰國（77萬人次）」，而被網友吐槽的香港雖然評價不好，但仍然有第六名的成績，全年度74萬人次到香港遊玩觀光。

只能說每個國家的風情本身就不同，不論是氣候還是文化，旅遊體驗都是非常主觀的評論，只要自己喜歡的話，去幾次都沒有問題，只不過生長在台灣的大家已經對於「萬物皆漲」有所抱怨，到了更高物價的國家，難免會更不適應一些。

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▲台灣人最愛去的國家果然還是「日本」，2023全年度有422萬人飛到日本觀光旅遊。（圖／易遊網提供）

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