台灣人公認「最難玩亞洲國家」是它！遊客去過嚇壞　真實評價曝光

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「已經玩的不是很開心，女友第三天退房前開始嘔吐，後來我也又吐又發燒，跑去藥房買感冒藥，不知道是被坑還是真的很貴，普通的成藥竟然要賣128港幣，相當於台幣522元左右，吃完也沒覺得比較好」該網友回國之後感嘆：「以前出國都不想回來，這次去香港反而覺得終於回來了，不懂喜歡去香港的人，都是過怎樣的生活，現在想起那三天兩夜真的是毛骨悚然」。
貼文曝光後，引爆許多網友共鳴「香港真的難玩，物價貴到超誇張」、「物價真的有夠扯，去過一次就不想再去了」、「香港是美食好吃，但是都貴到你吃不下去，中國遊客也很多所以沒辦法」、「去東南亞都比香港還要好玩」、「今年二月去的，直接變成我的一訪國家，沒什麼好玩的」、「真的是最難玩的亞洲國家.......倒不如去日本韓國就好」。
香港最可怕的是物價！遊客真實評價曝光
《NOWnews》記者也實際採訪2大2小的家庭，今年2月剛去香港遊玩6天，劉小姐向記者表示「香港的物價真的非常的不親民，像是自己在台灣常常帶小孩去親子餐廳，花費大約是落在2000元上下，但是到了香港價碼卻變成3500元，整整多支出75%左右」。
劉小姐也提供整趟行程的花費，可以發現幾乎每一餐的價格都要「破千台幣」，夜市小吃則也有許多都是破百元，甚至買個包子沒幾顆也要360元台幣。值得一提的是，劉小姐這趟去香港也剛好有買感冒藥，結果價格是552元台幣，剛好跟原PO的價格相差不元，也讓劉小姐直呼：「香港真的不適合小資族來玩，好幾年前來一次還不覺得，現在覺得物價真的高到很誇張」。
台灣人最愛去亞洲國家排名曝光！香港排在第六位
根據觀光署公布的最新資料，去年一整年台灣旅客出國目的地最多的國家是「日本」，全年度一共有422萬人到日本觀光；第二名則是「中國大陸」，全年度有176萬人飛到對岸；至於第三名至第五名分別為「韓國（95萬人次）」、「越南（85萬人次）」、「泰國（77萬人次）」，而被網友吐槽的香港雖然評價不好，但仍然有第六名的成績，全年度74萬人次到香港遊玩觀光。
只能說每個國家的風情本身就不同，不論是氣候還是文化，旅遊體驗都是非常主觀的評論，只要自己喜歡的話，去幾次都沒有問題，只不過生長在台灣的大家已經對於「萬物皆漲」有所抱怨，到了更高物價的國家，難免會更不適應一些。