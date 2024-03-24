警匪槍戰駁火99槍「1勇警中彈」！黃明昭：有關歹徒一個都不放過
桃園市桃園區23日爆發警匪槍戰，43歲楊姓男子駕駛BMW轎車，身穿防彈背心，前往桃園景福派出所後持槍對著門口一陣掃射後逃逸，警方立刻攔截圍捕，過程中雙方爆發槍戰，其中22歲員警蔡淳宇左肩中彈，倒下之後仍奮力開12槍回擊，令人讚賞。警政署長黃明昭昨天第一時間前往探視蔡淳宇，今（24）日在臉書表示，力挺同仁勇於執法，強力壓制膽敢挑戰公權力的狂妄行為，更直言「與此案有關的任何一個歹徒都不能放過」。
記者孫唯容／綜合報導
悍匪楊景隆有多項槍砲、妨害自由前科，疑似因去年5月因被警方查緝槍砲案件，因此心存不滿，23日晚間先是在臉書發表仇警言論後，深夜接近11點，開車到景福派出所門口，持2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，搖下車窗朝著門口開槍後，一踩油門駕車加速逃逸，警方隨即展開追捕，一路追到力行路、永安路口，員警蔡淳宇喝令楊男下車，而楊景隆卻直接從車內開槍，蔡淳宇當場左肩中彈倒地，但他仍奮力朝楊男車輛連開12槍回擊，試圖阻止楊嫌逃逸。
警方呼叫線上警力攔截圍捕，雙方爆發警匪槍戰，最後警方透過夾擊，在永安路、富國路將楊景隆緝捕歸案，當場起出2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，並在其口袋內發現多枚子彈。員警合計開59槍，楊男開40槍，共計開了99槍。
「NPA署長室」也在粉專PO文表示，昨深夜景福派出所遭歹徒槍擊尋釁，同仁群力合作，第一時間追查犯案車輛攔截圍捕，避免囂張匪徒傷害民眾，感謝同仁奮勇捍衛治安，圍捕過程，歹徒開槍致同仁受傷。
黃明昭表示，自己立即至醫院關心探視，前往桃園分局感謝辛苦的同仁，要求分局長釐清犯案動機，追查槍枝來源，與此案有關的任何一個歹徒都不能放過，強力壓制惡匪膽敢挑戰公權力的狂妄行為，且一定要力挺同仁勇於執法，好好照護同仁。
黃明昭也特別表揚蔡淳宇在中彈負傷之際，仍奮勇連開12槍強勢還擊，非常勇敢，直至凌晨3點多知道蔡員手術成功取出彈頭後方稍寬慰，希望他好好休養，讓身體儘速康復。