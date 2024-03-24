50萬人隨白沙屯媽祖進北港！香燈腳「亂丟垃圾」變常態　店家氣炸

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年度盛事到來，也為當地店家帶來商機，甚至有店家開心招待香燈腳，提供免費結緣的餐點。但人一多，亂象也頻傳，一位山東鴨頭老闆憤怒在「北港在地生活」社團發出照片，表示自己攤位當天還沒營業，就被香燈腳擺滿許多食用完的垃圾紙杯，一旁還有掛著臂章的志工阿嬤，正彎腰拿著垃圾袋進行善後，這現象讓老闆氣炸表示：「真的是太誇張，一點禮貌都沒有」。
除此之外，昨（23）日晚間白沙屯媽祖有駐駕雲林縣土庫鎮，當地快炒店也有進行供餐，歷年來互動相當友善，香燈腳也都很守秩序。不過今年卻出現亂象，明明店家就有提供垃圾桶，卻有香燈腳把吃完垃圾丟在店家的檯面上，甚至是放免洗餐具的籃子裡，讓老闆娘氣炸發文：「距離垃圾桶不過五步的距離而已，也要如此懶惰」，她也無奈表示，明年媽祖若是再度駐駕，又出現上述行為，不排除把監視器畫面調出來，讓這些劣質香燈腳重新學習「禮義廉恥」。
相關遭遇曝光後，也讓大批信眾感慨直呼「水準是跟人數成反比的」、「真真正正的香燈腳，絕對很規矩的，人太多了，什麼人都有，真的對老闆很抱歉」、「該給香燈腳立個規矩了，不然香燈腳以後名聲可能堪憂」、「在媽祖眼皮底下幹壞事，這些人真的是沒救了」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。