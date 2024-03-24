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50萬人隨白沙屯媽祖進北港！香燈腳「亂丟垃圾」變常態　店家氣炸

▲「粉紅超跑」昨（23）日中午12點抵達北港朝天宮，讓北港湧進多達50萬信眾，但人一多也讓亂象頻傳，甚至有店家熱情招待供餐，卻有香燈腳吃完後把垃圾亂丟，甚至有攤車老闆驚見攤位上被丟滿垃圾。（圖／取自北港在地生活臉書）
▲「粉紅超跑」昨（23）日中午12點抵達北港朝天宮，讓北港湧進多達50萬信眾，但人一多也讓亂象頻傳，甚至有店家熱情招待供餐，卻有香燈腳吃完後把垃圾亂丟，甚至有攤車老闆驚見攤位上被丟滿垃圾。（圖／取自北港在地生活臉書）

記者潘毅／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，「粉紅超跑」昨（23）日中午12點抵達北港朝天宮，讓北港湧進多達50萬信眾，但人一多也讓亂象頻傳，甚至有店家熱情招待供餐，卻有香燈腳吃完後把垃圾亂丟，甚至還有攤車老闆驚見攤位上被丟滿垃圾，僅有阿嬤級志工在幫忙清理，亂象也讓許多信眾忍不住搖頭：「林子一大，什麼怪鳥都出來了」。

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白沙屯拱天宮媽祖今年的進香活動盛況空前，光是事前報名人數就接近18萬人，已經創下紀錄，而在「粉紅超跑」昨（23）日中午抵達北港後，自發朝聖的信眾也湧進北港，讓這個只有3萬7千多人口的小鎮，瞬間湧入將近50萬信眾，熱鬧十足。

▲白沙屯媽祖今日中午抵達北港朝天宮，本篇跟著媽祖吃當地美食，精選當地獨有小吃。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）
▲白沙屯媽祖23日中午抵達北港朝天宮，小鎮湧入超過50萬信眾，卻讓亂象頻傳。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）
年度盛事到來，也為當地店家帶來商機，甚至有店家開心招待香燈腳，提供免費結緣的餐點。但人一多，亂象也頻傳，一位山東鴨頭老闆憤怒在「北港在地生活」社團發出照片，表示自己攤位當天還沒營業，就被香燈腳擺滿許多食用完的垃圾紙杯，一旁還有掛著臂章的志工阿嬤，正彎腰拿著垃圾袋進行善後，這現象讓老闆氣炸表示：「真的是太誇張，一點禮貌都沒有」。

除此之外，昨（23）日晚間白沙屯媽祖有駐駕雲林縣土庫鎮，當地快炒店也有進行供餐，歷年來互動相當友善，香燈腳也都很守秩序。不過今年卻出現亂象，明明店家就有提供垃圾桶，卻有香燈腳把吃完垃圾丟在店家的檯面上，甚至是放免洗餐具的籃子裡，讓老闆娘氣炸發文：「距離垃圾桶不過五步的距離而已，也要如此懶惰」，她也無奈表示，明年媽祖若是再度駐駕，又出現上述行為，不排除把監視器畫面調出來，讓這些劣質香燈腳重新學習「禮義廉恥」。

▲日前在苗栗也出現香燈腳遺留的垃圾山，居民無奈只能自己動手清理。（圖／取自白沙屯媽祖勇腳粉絲團）
▲日前在苗栗也出現香燈腳遺留的垃圾山，居民無奈只能自己動手清理。（圖／取自白沙屯媽祖勇腳粉絲團）
相關遭遇曝光後，也讓大批信眾感慨直呼「水準是跟人數成反比的」、「真真正正的香燈腳，絕對很規矩的，人太多了，什麼人都有，真的對老闆很抱歉」、「該給香燈腳立個規矩了，不然香燈腳以後名聲可能堪憂」、「在媽祖眼皮底下幹壞事，這些人真的是沒救了」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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