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撕不掉靠姊標籤！范冰冰爆「弟弟走紅原因」　范丞丞粉絲怒炸開轟

▲范冰冰（左）受訪提到朋友都很照顧弟弟，卻引起范丞丞（右）粉絲不滿，認為這種發言讓偶像更難撕掉「靠姊標籤」。（圖／范冰冰、范丞丞IG）
▲范冰冰（左）受訪提到朋友都很照顧弟弟，卻引起范丞丞（右）粉絲不滿，認為這種發言讓偶像更難撕掉「靠姊標籤」。（圖／范冰冰、范丞丞IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

42歲女星范冰冰在演藝圈擁有好人緣，和偶像弟弟范丞丞感情更是好，自從范丞丞出道以來，她一直都十分照顧對方。先前范冰冰接受訪問，坦言當初她經歷逃稅風波，很多人無法直接幫助她，因此轉而幫忙弟弟，沒想到這個說法卻徹底惹怒范丞丞的粉絲。

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▲范冰冰勤於保養，皮膚晶瑩剔透。（圖／范冰冰微博）
▲范冰冰在演藝圈擁有好人緣，這些人脈也會連帶照顧弟弟范丞丞。（圖／范冰冰微博）
范冰冰先前接受專訪時，提及自己先前碰上逃稅風波，演藝事業全面停擺，所幸身邊好友不離不棄，「我的演藝圈人緣蠻好的，其實大家都想幫我，但有些能力有限或者受限，他們會覺得『沒事，幫不了范冰冰，可以幫她弟弟范丞丞』」，直言弟弟的個性很討喜，所以大家也很願意照顧提拔他，給予一些好機會。

范丞丞和范冰冰相差19歲，一開始一度被外界誤會是范冰冰的私生子，但姊弟倆的感情一向很好，如今雙方的粉絲卻因為范冰冰的發言吵成一團，范丞丞粉絲認為，范冰冰此言會害范丞丞被貼上「靠姊」標籤，成為事業上的污點。

▲范丞丞從出道以來就難甩「靠姐標籤」。（圖／范丞丞IG）
▲范丞丞從出道以來就難甩「靠姊標籤」。（圖／范丞丞IG）
然而范冰冰粉絲也不滿表示，當初范丞丞參加選秀節目時就是因為「范冰冰弟弟」才會受到關注，怎麼能如今紅了就過河拆橋，「弟弟不就是靠著姊姊才打開知名度的嗎...現在翻臉不認人了」、「真以為沒有冰冰積累的這麼多年人脈資源，她弟弟能火啊」、「沒他姊他當時能高位出道？」雙方戰成一片。

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