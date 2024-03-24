撕不掉靠姊標籤！范冰冰爆「弟弟走紅原因」 范丞丞粉絲怒炸開轟
42歲女星范冰冰在演藝圈擁有好人緣，和偶像弟弟范丞丞感情更是好，自從范丞丞出道以來，她一直都十分照顧對方。先前范冰冰接受訪問，坦言當初她經歷逃稅風波，很多人無法直接幫助她，因此轉而幫忙弟弟，沒想到這個說法卻徹底惹怒范丞丞的粉絲。
記者吳昕蓓／綜合報導
范冰冰先前接受專訪時，提及自己先前碰上逃稅風波，演藝事業全面停擺，所幸身邊好友不離不棄，「我的演藝圈人緣蠻好的，其實大家都想幫我，但有些能力有限或者受限，他們會覺得『沒事，幫不了范冰冰，可以幫她弟弟范丞丞』」，直言弟弟的個性很討喜，所以大家也很願意照顧提拔他，給予一些好機會。
范丞丞和范冰冰相差19歲，一開始一度被外界誤會是范冰冰的私生子，但姊弟倆的感情一向很好，如今雙方的粉絲卻因為范冰冰的發言吵成一團，范丞丞粉絲認為，范冰冰此言會害范丞丞被貼上「靠姊」標籤，成為事業上的污點。
然而范冰冰粉絲也不滿表示，當初范丞丞參加選秀節目時就是因為「范冰冰弟弟」才會受到關注，怎麼能如今紅了就過河拆橋，「弟弟不就是靠著姊姊才打開知名度的嗎...現在翻臉不認人了」、「真以為沒有冰冰積累的這麼多年人脈資源，她弟弟能火啊」、「沒他姊他當時能高位出道？」雙方戰成一片。
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