屁孩騎自行車衝稻田！反覆輾壓稻禾取樂 關山鎮長怒批：不歡迎你
台東關山鎮有一群年輕外地遊客租借自行車，騎車擅闖稻田嬉鬧，還肆意輾壓稻禾，影片PO網後，引起網友群份，鎮長彭成豐也分享影片予以譴責怒批「哪裡好笑，農夫這麼辛苦，你們就這樣輕易的踐踏別人的心血！關山不歡迎你們」。對此，關山分局表示，已展開偵辦，呼籲民眾勿破壞公物或農作物。
記者孫唯容／綜合報導
關山鎮長彭成豐昨天轉貼一則網路影片，內容顯示一名男子騎乘自行車，在農民辛勤栽種的水稻田中，同行友人非但沒有加以阻止，還邊拍邊笑，並將惡搞影片PO上網路，惡劣行徑讓鎮長與在地鄉親相當憤怒，紛紛予以嚴厲譴責，「你來關山玩有需要這麼惡劣嗎？把農作物這樣子遭踏不怕天打雷劈真的很可惡」、「不知道農民的辛苦，惡質的遊客，以為很好笑嗎？在我眼裡，你們只是瘋欸」、「請農民出來提告毀損罪」、「惡劣到極點」等語。
關山警察分局分局長鍾國楨得知上情後，隨即主動聯繫彭成豐，表達堅決依法查處違法行為，並指示偵查隊等積極處置，以安定民心；同時與地主取得聯繫，地主對此惡劣行徑感到憤慨，至派出所報案，員警依規定受理，並由偵查隊著手偵辦，目前該隊已取得相關影像資料，並將儘速把涉案人依法查緝到案。
關山警察分局也指出，台東縣內觀光景點數量頗豐，自然美景吸引許多遊客前來拍照或是攝影，為旅程留下美好的一刻。但請遊客拍照或是錄影時，切勿破壞公物或是農民農作物，以免觸法，民眾若有需要警察協助，請撥打110或是當地分駐（派出）所電話，警察將儘速趕往，並提供妥適處置，以保障民眾生命財產安全。