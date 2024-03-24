惡徒與警駁火99槍！開槍打傷22歲勇警 檢方依殺人未遂等罪聲押
桃園市桃園區23日爆發警匪槍戰！43歲的楊景隆因爲不滿槍砲案，曾經桃園警方逮捕，昨天深夜宣稱不滿警方吃案，駕駛BMW轎車衝到桃園景福派出對大門開槍，隨後駕車逃逸，警方見狀立即上前緝兇，雙方共開99槍，造成警員蔡淳宇左肩中彈。楊景隆今（24）日下午遭依殺人未遂、妨礙公務與槍砲彈藥刀械條例等罪移送桃園地檢署，檢方傍晚複訊後，向桃園地方法院聲請羈押禁見。
記者孫唯容／綜合報導
悍匪楊景隆有多項槍砲、妨害自由前科，疑似因去年5月因被警方查緝槍砲案件，因此心存不滿，23日晚間先是在臉書發表仇警言論後，深夜接近11點，開車到景福派出所門口，持2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，搖下車窗朝著門口開槍後，一踩油門駕車加速逃逸，警方隨即展開追捕，一路追到力行路、永安路口，員警蔡淳宇喝令楊男下車，而楊景隆卻直接從車內開槍，蔡淳宇當場左肩中彈倒地，但他仍奮力朝楊男車輛連開12槍回擊，試圖阻止楊嫌逃逸。
警方呼叫線上警力攔截圍捕，雙方爆發警匪槍戰，最後警方透過夾擊，在永安路、富國路將楊景隆緝捕歸案，當場起出2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，並在其口袋內發現多枚子彈。員警合計開59槍，楊男開40槍，共計開了99槍。
桃園地檢署指出，被告楊景隆昨天持改造槍械射擊派出所，在逃逸過程與警多次駁火，且開槍射傷執行圍捕警員後，立即指派重大刑案組主任檢察官葉益發及檢察官甘佳加組成專案小組指揮偵辦，並至桃園分局景褔派出所及2處警匪駁火處所進行勘查，詳查被告犯案經過及不法行為，指示員警積極仔細蒐證。
檢方複訊後認定，楊景隆因非法持有槍械，屢遭員警查緝，竟心生不滿，至派出所持槍犯案，公然挑戰公權力，再再顯見楊男目無法紀，依涉犯殺人未遂、槍砲彈藥管制條例、妨害公務等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。