27歲台男攜冰毒入境澳洲！藏酒瓶、茶葉妄想闖關 恐遭判終身監禁
澳洲聯邦警署（AFP）24日表示，一名27歲的台灣男性被控攜帶超過20公斤的冰毒，並將其藏在酒瓶和茶葉包裝內，企圖走私進入澳洲，最重可被判處終身監禁。
記者孫唯容／綜合報導
澳洲聯邦警察局（AFP）發布新聞稿說明，遭抓捕的27歲台籍男子，在19日從泰國搭機飛抵雪梨國際機場，澳洲邊防署（Australian Border Force）人員在他的隨身包包、托運行李內，找到大量甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒），他試圖裝在紅酒瓶、茶葉和浴鹽內躲避查緝，粗估重量估計達21.2公斤。
據了解，男子原定停留澳洲五天，海關通報警方後被捕，被控非法進口達商業數量的邊境管制藥物，違反澳洲《刑法》，最終可判處終身監監禁，該男子20日在唐寧中心地方法院（Downing Centre Local Court）出庭，法官裁定不得交保，預計5月15日再次出庭。
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